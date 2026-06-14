El presidente de la Federación marroquí reta a Lamine Yamal y a España: «Quiero ver si eligió bien…»

El presidente de la Federación marroquí de fútbol ha retado a Lamine Yamal y a la selección española a verse las caras en la final del Mundial del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Fouzi Lekjaa ve a su selección con posibilidades de llegar a la final del torneo y quiere comprobar si la estrella de España eligió bien en su decisión de jugar como español y no como marroquí.

«Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si realmente tomó la decisión correcta o no», señaló el presidente de la Federación marroquí retando a Lamine Yamal. Un dardo claro y directo hacia la estrella del Barcelona y de la selección española.

Fouzi Lekjaa hizo estas declaraciones en la plataforma digital ‘Aljazeera360’, aunque también respetó la decisión de Lamine Yamal de jugar con España, a pesar de que su padre es marroquí y también tenía la opción de jugar con ellos en este torneo.

Una selección de Marruecos que debutó en el Mundial la pasada madrugada, precisamente en el escenario de la final, el espectacular MetLife de Nueva Jersey. La selección marroquí disputó su primer encuentro ante Brasil y dio la cara, dejando muy buenas sensaciones sobre el verde. Un empate que incluso sabe a derrota ante los de Ancelotti, ya que Marruecos se adelantó en el primer tiempo y desplegó un fútbol superior.

España debuta en este Mundial el próximo lunes ante Cabo Verde en Atlanta con un Lamine Yamal que presumiblemente estará en el banquillo en este debut de la selección española. La estrella del combinado nacional debe esperar para volver a jugar al 100% después de sufrir una lesión muscular que desde finales de abril lo tiene apartado de los terrenos de juego.