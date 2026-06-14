Insólito: Marruecos sacó el primer once en la historia de un Mundial sin jugadores nacidos en su país

La selección de Marruecos sigue dando pasos de gigante. Después de llegar a semifinales en Qatar 2022 y de ganar, a juicio de la Confederación Africana de Fútbol, la última Copa África, su puesta en escena en el Mundial 2026 ha vuelto a demostrar que es una de las candidatas a llegar muy lejos. En su debut, su seleccionador Mohamed Ouahbi hizo algo insólito.

La selección marroquí se convirtió en la madrugada de este domingo en la primera de la historia de los Mundiales en sacar un once sin ningún jugador nacido en Marruecos. Durante un tramo del partido, tras los cambios, la alineación estuvo llena de futbolistas reclutados por el fútbol marroquí para su ambicioso proyecto de transformarse en una de las mejores selecciones del planeta.

Ninguno de ellos era de origen marroquí. De los 11 elegidos por Ouahbi para esos minutos, cuatro nacieron en Francia (Issa Diop, Neil Aynaoui, Ayyoubi Bouaddi y Samir El Mourabet), tres en España (Chadi Riad, Achraf Hakimi e Ismail Saibari), dos en Bélgica (Chemsdine Talbi y Bilal El Khannouss), uno en Canadá (Bono) y otro en Holanda (Noussair Mazraoui). Histórico.

La globalización mundial también ha llegado al fútbol, y es que todos los futbolistas que Marruecos tenía en el campo durante unos minutos de la segunda parte en su debut contra Brasil son hijos de padres que emigraron a otros países. La mayoría europeos, salvo el portero Bono. El cancerbero marroquí y también Chadi Riad y Achraf tienen pasado en la Liga española.

Viejos conocidos del fútbol español

En el caso del central, ex del Betis, nació en Palma de Mallorca, mientras que Hakimi, canterano del Real Madrid, es madrileño de nacimiento. Saibari, que recalará en el Bayern de Múnich este verano, es originario de Terrassa (Barcelona).

Marruecos firmó una buena puesta en escena ante la pentacampeona del mundo. Se adelantó en el 21′ con el gol precisamente de Saibari a pase de Brahim Díaz y logró sacar un punto pese a que Vinicius empatase antes del descanso.