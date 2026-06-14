Sale a la luz la dieta de «niña de 5 años» de Selena Gomez que ha descolocado a Gwyneth Paltrow

Selena Gomez es una de las celebridades más influyentes de nuestra época, eso no es ningún secreto. La actriz y cantante, de 33 años, se ha convertido en una de las figuras más admiradas y seguidas por todos aquellos niños que crecieron con ella durante sus años en Disney Channel. Tras su salida de la factoría, la artista se ha labrado sola su camino a nivel profesional. De hecho, ha fundado su propia marca de cosméticos, la cual no para de darle alegrías. Sin embargo, aunque es un ejemplo a seguir para muchas personas en todo el mundo, según su marido, Benny Blanco, la cosa cambia si hablamos de su alimentación. Y es que, según ha revelado el productor musical, no es fan de la comida saludable.

Recientemente, Benny Blanco ha acudido como invitado al podcast de la actriz Gwyneth Paltrow. Un encuentro donde se ha sincerado con la fundadora de Goop y ha revelado que su mujer «tiene la dieta de una niña de cinco años». Y es que, aunque el artista intentaba abordar el tema con naturalidad y como una anécdota, sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie. Además, ha puesto de ejemplo cómo es el día a día de ambos como matrimonio. «Esta mañana entré y ella estaba comiendo Jack in the Box a las 6:45 de la mañana», ha señalado. Pues, con ello, ha indicado que Gomez se encontraba comiendo comida de una popular cadena de comida rápida.

Benny Blanco habla sobre la dieta de su mujer, Selena Gomez: «Come lo que sea que sea malo para tu dieta»

Completamente impactada, Gwyneth Paltrow ha continuado escuchando al productor. Y es que la actriz es conocida por sus estrictos regímenes macrobióticos y no ser fan de los ultraprocesados. Asimismo, Blanco ha revelado que Selena Gomez adora la comida calórica, especialmente, «las hamburguesas y las patatas fritas». Una situación que a él le pareció muy curiosa cuando la conoció. Pues, el productor es amante de la cocina y la comida.

«Come lo que sea que sea malo para tu dieta», ha confesado entre risas. De hecho, ha explicado que la cantante es la máxima desesperación de cualquier nutricionista. «Realmente no le gustan las frutas ni las verduras», ha agregado. Asimismo, ha contado que, en ocasiones, lleva a cabo algún cambio. Y es que, cuando piden la famosa ensalada china de pollo de Goop, Selena se dedica a quitar lo que no le gusta.

«Todo lo que está encima de la ensalada», ha indicado Benny Blanco. Pues, todo lo restante, como las verduras, se lo deja a él. Unas declaraciones que, claramente, no dejan a Selena Gomez como ejemplo alimenticio de nadie. Además, ha provocado que numerosos medios hagan un repaso de algunas confesiones que la joven ha llegado a realizar en el pasado. «Yo como. El problema es que no como bien. Me encantan los M&M’s, los Kit Kats, los Snickers y los Goobers en el cine», cita Hola! que llegó a comentar la cantante.

La curiosidad de esta situación nos lleva a recordar que, hace tan solo unos años, Selena Gomez protagonizó su propio programa de cocina. Selena + Chef estuvo presente en las plataformas de streaming y en este formato se podía ver cómo la ex estrella Disney se desenvolvía entre fogones. Pero, por lo que ha contado su marido, la realidad es completamente diferente.