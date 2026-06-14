Qué fue de David Caruso, Horatio en ‘CSI Miami’: su vida actual y su impactante cambio físico

La industria televisiva nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosas producciones que han marcado al público de una manera o de otra. Si hablamos de series emblemáticas, ficciones como CSI Miami no pueden faltar en nuestra lista. Y es que, la producción aterrizó en la pequeña pantalla como una apuesta más de entretenimiento. Pero, el éxito global fue tal que terminó estando presente hasta el 2012. Una trama de infarto donde los fans siempre recordarán al actor David Caruso, que daba vida al personaje de Horatio. Y es que, junto a su equipo de criminalistas, resolvían los asesinatos más escalofriantes.

Sin embargo, como toda buena historia que se precie, ésta también llegó a su final. Después de 232 capítulos, divididos en 10 temporadas, la producción concluyó de manera oficial. CSI Miami se despidió de su público y lo hizo con un último capítulo que no dejó indiferente a nadie. Sus protagonistas comenzaron a tomar nuevos rumbos a nivel profesional, por lo que no se les ha vuelto a ver juntos. Pero, ¿qué ha sido de David Caruso, el actor protagonista de la serie? Realizamos un repaso de lo que ha sido del artista estadounidense que, actualmente, tiene 70 años.

David Caruso se ha alejado de la industria interpretativa

Pues, aunque cueste creerlo, lo cierto es que David Caruso concluyó su etapa como actor con el final de CSI Miami. Desde entonces, el artista no ha vuelto a aparecer en ninguna producción audiovisual. Pues, prefirió alejarse de todo lo relacionado con la industria del entretenimiento y centrarse en tener una vida tranquila. Y es que, en pleno 2026, disfruta de su vida como persona anónima junto a su familia.

Las apariciones públicas del estadounidense han sido escasas. Se sabe que ha apostado por dedicarse al mundo empresarial y al arte. En su momento, el actor abrió su propia galería de arte en Westlake Village (Los Ángeles) y la llamó Caruso Art. Sin embargo, ésta permanece ahora cerrada. Por otro lado, es cofundador de la marca de ropa Steam on Sunset y copropietario de empresas relacionadas con la producción audiovisual.

Asimismo, físicamente también ha cambiado. Y es que, el actor se encuentra viviendo su séptima década. Los medios de comunicación lo captaron en una gasolinera con aspecto desaliñado. Asimismo, ha sufrido un notable aumento de peso y ha apostado por dejarse el cabello largo. Sin embargo, hay una cosa clara. El público nunca lo olvidará.