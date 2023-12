El impactante cambio físico de David Caruso, actor que dio vida a Horatio en ‘CSI’

David Caruso se ha convertido en uno de los actores más consagrados de la industria interpretativa. Dando vida al policía Horatio Caine en la serie de CSI: Miami durante casi una década, el artista se ha ganado el corazón de miles de espectadores en todo el mundo.

Sin embargo, y desde que la producción concluyó el pasado 2012, poco se ha sabido de él. El actor tomó la decisión de alejarse por completo del foco mediático. Pero, para sorpresa de todos, el estadounidense ha reaparecido tras seis años alejado de las cámaras y su vuelta ha provocado todo tipo de comentarios. ¿El motivo?

The New York Post ha sido el medio que ha captado a David Caruso, quien se encontraba echando gasolina a su coche. Las instantáneas del momento se han hecho virales en redes sociales por el gran cambio físico que ha experimentado el actor, pues está prácticamente irreconocible.

A sus 67 años, y tras el paso de los años, es normal que el artista haya experimentado ciertos cambios. Pues, el tiempo pasa y los años no perdonan a nadie. Pero, lo que ha sorprendido a todos ha sido la ausencia de su característico pelo pelirrojo. Dejando en el pasado su corto cabello, Caruso se ha dejado crecer la melena y ha optado por darle un aspecto despeinado.

Según ha informado el citado medio de comunicación, las imágenes del momento fueron captadas el pasado 15 de noviembre. Una vuelta al ojo público que no ha dejado indiferente a nadie y por la que ha sido prácticamente imposible recordar los buenos momentos que el artista ofreció en la pequeña pantalla durante muchos años.

‘CSI: Miami’ alum David Caruso looks wildly different in new photos since 2017 https://t.co/1pcOETXLxE pic.twitter.com/uK8Lc0Pi5U

— New York Post (@nypost) December 1, 2023