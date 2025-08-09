Ni Mallorca ni Valencia: esta es la exclusiva zona del Mediterráneo en la que Pablo Motos pasa sus veranos

Mi Mallorca, ni Marbella, ni Ibiza. Pablo Motos ha decidido pasar sus veranos en la Costa Blanca, en una vivienda situada en Jávea, muy cerca del Cabo de la Nao. El comunicador es uno de los rostros más importantes de la televisión y se esfuerza al máximo para que su programa continúe siendo líder de audiencia. El Hormiguero lidera con soltura su franja horaria y en equipo de este espacio ha conseguido convencer a invitados tan famosos como Will Smith. Día a día, Pablo Motos y sus compañeros ofrecen su mejor versión para entretener a la audiencia y vender un espectáculo único, así que se merecen disfrutar de las vacaciones estivales al máximo.

El presentador de Antena 3 ha conseguido que su vida privada permanezca al margen de las cámaras. Lleva muchos años trabajando en el mundo del espectáculo y se ha convertido en un auténtico maestro, así que sabe perfectamente dónde está el límite. Su vida es totalmente normal y no hace nada extraordinario para esquivar a los paparazzi, pero es inteligente y conoce cuáles son las zonas que debe evitar si no quiere salir en la prensa. Motos comparte algunos momentos personales a través de sus redes sociales y es él quien decide frenar cuando lo considera oportuno. Por ejemplo, hace unos días mostró un vídeo donde aparecía nadando con tiburones. Sus fans se interesaron por conocer su ubicación y en OKDIARIO conocemos todos los detalles.

La casa de verano de Pablo Motos

Tal y como hemos adelantado, en uno de los rincones más privilegiados de la Costa Blanca, Pablo Motos ha encontrado su particular paraíso. El presentador de El Hormiguero posee desde hace años una vivienda en la urbanización Balcón al Mar, una zona residencial situada junto al Cabo de la Nao que destaca por sus impresionantes vistas al Mediterráneo. Él mismo ha confesado en más de una ocasión que la considera «la casa de mis sueños», un espacio que le permite desconectar de la exigente rutina televisiva y disfrutar de la tranquilidad que ofrecen el mar, el sol y el clima de esta parte de Alicante.

La vivienda se integra perfectamente con el paisaje y está diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y las panorámicas que ofrece la costa. Desde su terraza principal se puede contemplar el horizonte marino, algo que, según quienes la han visitado, resulta especialmente espectacular al amanecer y al atardecer. Balcón al Mar se caracteriza por su tranquilidad y privacidad, con un acceso controlado que garantiza la discreción de sus residentes, algo muy valorado por personalidades públicas como Motos. La casa, de líneas mediterráneas, combina elementos tradicionales como muros encalados y tejas árabes con detalles modernos que aportan confort y funcionalidad, creando un ambiente acogedor que invita al descanso.

Más que un lugar para veranear, esta propiedad se ha convertido en un auténtico refugio para el comunicador. Durante el verano, Pablo Motos aprovecha su estancia para recibir a familiares y amigos cercanos, algunos de ellos colaboradores habituales de El Hormiguero, con quienes comparte veladas en la zona exterior de la casa. El jardín, cuidado al detalle, cuenta con espacios sombreados y una piscina que se convierte en el centro de reunión en los días más calurosos. La proximidad a algunas de las calas más famosas de Jávea, como la Granadella o la del Portitxol, le permite disfrutar de jornadas de mar y deportes acuáticos, mientras que la oferta gastronómica local añade un aliciente más a su estancia.

Balcón al Mar, urbanización desarrollada en los años 80 por la promotora Grupo VAPF, mantiene un estilo arquitectónico homogéneo que le otorga un encanto especial. Las viviendas se distribuyen en calles tranquilas y ajardinadas, muchas de ellas con vistas directas al mar, lo que ha convertido la zona en uno de los destinos más codiciados de la Costa Blanca para quienes buscan lujo y privacidad. La combinación de paisaje, clima y calidad de vida hace que propietarios como Pablo Motos consideren este enclave como un verdadero privilegio.

Pablo Motos, una estrella de la televisión

Siempre que su agenda se lo permite, Pablo Motos hace las maletas y pasa unos días en la Costa Blanca. A diferencia de otras estrellas televisivas que optan por llevar un estilo de vida extravagante, el líder de El Hormiguero se conforma con disfrutar junto a su familia en un lugar que tiene todo lo que necesita. Puede dar paseos por la playa, hacer deporte y sentarse a cenar en restaurantes con una carta de primera calidad.

Motos se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros de profesión. Esta noticia demuestra que tiene los pies en la tierra y que su único objetivo es aprovechar su tiempo libre de la mejor forma.