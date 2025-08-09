Ha sido el coche eléctrico más vendido en julio y no tiene competencia: bueno, bonito y barato

El coche eléctrico sigue en pleno auge en España y en los primeros meses de 2025 ya se han vendido más que en todo el año pasado. La sorpresa el pasado julio la protagonizó el Toyota bZ4X, que fue el coche eléctrico más vendido de este mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Toyota bZ4X, el coche eléctrico más vendido en el mes de julio.

El coche eléctrico acelera en España y el pasado mes de julio se vendieron un total de 10.002 unidades, superando en un +117,6% respecto al pasado mes de junio. En lo que va de año ya se han vendido 62.514 vehículos electrificados (un 83,8% más que en el mismo periodo del año anterior), superando los registros de todo lo que se vendió en el pasado año 2024. Estos números dejan clara la tendencia alcista de estos vehículos en España, propiciada por el descenso de los precios y la renovación del plan Moves III, que es el programa de ayudas elaborado por el Gobierno para fomentar el consumo sostenible.

En lo que va de año, el coche eléctrico más vendido en España es el Tesla Model 3, con un total de 4.545 ventas. El podio lo completan el Model Y con 3.282 matriculaciones y el Kia EV3 con 3.206 ventas. Dentro del top 10 de coches eléctricos más vendidos en España en este año 2025 también encontramos los siguientes: Renault 5 (2.697 matriculaciones), el Citroën C3 (1.934 ventas), Toyota bZ4X (1.912), el Mini Cooper (1.787), el BYD Atto 3 (1.360), el Mercedes-Benz EQA (1.353) y el Hyundai Inster (1.350).

Por lo que respecta al pasado mes de julio, el Toyota bZ4X dio la sorpresa tras ser el más vendido del mes con 604 ventas. El SUV de la marca japonesa superó al BYD Dolphin Surf (531 matriculaciones) y al más vendido en lo que va de año, el Tesla Model 3 (456 ventas).

Así es el coche eléctrico más vendido en julio

El Toyota bZ4X fue el coche eléctrico más vendido el mes de julio y está entre el top 10 más matriculados en lo que va de año, y esto no ocurre por casualidad. Este SUV 100% eléctrico se puede encontrar a la venta de primera mano a partir de 34.500 euros y la rebaja en su precio ha sido clave para que los ciudadanos españoles se estén decantando por este coche electrificado de la marca japonesa, una de las más fiables del mercado.

«Robusto y estilizado, el Toyota bZ4X se siente igualmente cómodo en la ciudad y en la naturaleza. Una declaración de diseño única y poderosa, que combina la silueta elegante de un vehículo eléctrico con la imponente presencia de un SUV», reza la página web oficial de Toyota.

El bZ4X, la joya de la corona del SUV eléctrico japonés, cuenta con una batería de 71,4 kWh y tiene un consumo eléctrico de 144 Wh/km. Tiene una potencia máxima de 217.5 CV y puede alcanzar una velocidad de 160 km/h. Tiene un tiempo de carga rápida de 150 kW en aproximadamente 30 minutos, pasando del 10% al 80%. El alcance estimado de su autonomía es de 452 kilómetros, un dato que le hace ser uno de los preferidos de los ciudadanos. Además de su sostenibilidad, el Toyota bZ4X también hace una oda a la accesibilidad con las últimas innovaciones tecnológicas y en materia de seguridad.

Sus características principales son las siguientes: