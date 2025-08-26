El significado de encontrarse el limpiaparabrisas de tu coche levantado: atención

Existe un tipo de lenguaje no escrito entre los conductores con el que se comunican varios mensajes. Desde los aparcamientos que se hacen mal, aunque también existen las notas, hasta avisar de los peligros o incidencias que haya en la carretera.

Es fundamental saber los significados de los distintos gestos que pueden afectar al propio vehículo y su estado, puesto que el conductor va a poder o extremar las precauciones, u optar por la corrección al volante.

Un mensaje en clave

Estos objetos son fundamentales para el mantenimiento del parabrisas seco y limpio. Todos los coches deben contar con ellos y llevarlos en las mejores condiciones.

El caso es que si cuando vamos a recoger el coche aparcado y el conductor ve que los limpiaparabrisas están levantados, debe saber que esto no ha sucedido de casualidad. Hablamos de un mensaje que tiene un significado bastante claro.

Un mal aparcamiento

Cuando uno se encuentra el vehículo con los limpiaparabrisas levantados, el significado es que el coche está mal aparcado. Existen una serie de foros de conductores que así lo dicen. Esto, por ejemplo, es muy común en Londres.

En el caso de Italia, donde suele ser común el que los coches estén aparcados mal, además aparecen mensajes creativos por parte de otros conductores que lo que hacen es criticar esta mala costumbre, también se dieron cuenta de dicha nueva técnica.

Igualmente, en Atenas, dejar levantados los limpiaparabrisas también es algo usual.

Otros significados

Existen otras zonas del mundo, eso sí, donde los limpiaparabrisas del coche levantados es posible que tengan otra serie de significados. En Latinoamérica la señal se asocia que el vehículo en cuestión se ha marcado como un objetivo de robo.

Lo que también puede ocurrir, es que ahora que viene el frío, es posible que haya conductores simpáticos que deseen echar una mano a otras personas levantando los limpiaparabrisas y quitándolos del cristal. Las escobillas pueden quedarse pegadas a la luna debido a las heladas.

¿Quién puede denunciar un coche mal aparcado?

Como hemos visto, en general, el significado es que el coche se ha aparcado mal, pero… quién pude denunciarlo. Vamos a saber más.

Todo ciudadano puede hacer una denuncia para indicar que un vehículo se encuentre mal aparcado o abandonado en la vía pública. En este sentido, es bueno presentar pruebas de un mal estacionamiento, como en el caso de las fotografías de la infracción.

La mejor de las opciones es buscar a un agente que se encuentre en la zona para la denuncia del hecho o reclamar la presencia vía telefónica.

No te olvides que el número al que se debe llamar si es competencia de la Policía Municipal es el 092 y el 062 para la Guardia Civil. Así es como el agente podrá hacer la denuncia en ese justo momento, firmarla y tramitarla.

Cuando el coche no esté bien estacionado fuera del término municipal, la infracción debe ser denunciada ante la Guardia Civil en la mayor parte de España, con la salvedad en el País Vasco, de la Ertzaintza y de los Mossos en Cataluña.

Se puede hacer presencialmente o enviando un correo certificado desde cualquier Jefatura de Tráfico.

Si se produce en una zona urbana, se puede hacer dicha denuncia ante el departamento encargado del Tráfico del mismo Consistorio o de la oficina de la Policía Municipal, puesto que son los que cuentan con competencias en este terreno.

¿Cómo presentar la denuncia?

Si se hace la denuncia presencialmente, va a ser precisa la presentación de algunos documentos y determinadas pruebas para poder hacerla.

Explicación del hecho : va a ser preciso que des tu versión sobre los hechos, por qué el coche se encuentra mal estacionado, el lugar, desde cuando se da dicha situación, así como aportar pruebas de todo esto, caso de fotos, testigos o grabaciones.

: va a ser preciso que des tu versión sobre los hechos, por qué el coche se encuentra mal estacionado, el lugar, desde cuando se da dicha situación, así como aportar pruebas de todo esto, caso de fotos, testigos o grabaciones. Formulario de denuncia : el mismo se facilita en las dependencias de la Guardia Civil, Policía Municipal o en la propia Jefatura de Tráfico.

: el mismo se facilita en las dependencias de la Guardia Civil, Policía Municipal o en la propia Jefatura de Tráfico. Identificación del infractor : va a ser preciso que se aporte el número de matrícula del vehículo que esté aparcado mal y otros detalles importantes.

: va a ser preciso que se aporte el número de matrícula del vehículo que esté aparcado mal y otros detalles importantes. Identificarte: se tiene dar a los agentes el DNI, nombre, domicilio y profesión.

En cuanto se presenta la denuncia, el Tráfico se encargará de notificárselo al dueño del vehículo que va a contar con un periodo de tiempo de veinte de días para poder hacer alegaciones sobre la denuncia. Cuando no haya respuesta, se va a considerar que aceptará la sanción y asumirá la multa finalizando así el procedimiento.

Una cuestión de civismo

Aparcar correctamente, además de ser obligación de cualquier conductor, es también una cuestión de civismo, la cual no debemos olvidar, porque cuando se aparca de manera incorrecta se puede perjudicar a otros conductores y usuarios de la vía, no hay que olvidarlo.