El director de Operaciones para Europa de Stellantis, Emanuele Cappellano, ha avisado a Bruselas que las soluciones actuales, en referencia a las medidas aprobadas el pasado mes de diciembre en materia de C02, no resuelven los problemas que han hecho que la industria del automóvil en el Viejo Continente deje de producir hasta 3 millones de vehículos desde el año 2019. Ante esta situación, la mano derecha del CEO de la compañía, Antonio Filosa, insta a la industria europea a actuar ahora para sostenerse en el futuro, de lo contrario podría perder fuerza.

Así lo ha señalado el directivo italiano, en un encuentro con periodistas en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, al que ha asistido este diario, en el que ha señalado que «las soluciones actuales no resuelven los problemas, como la falta flexibilidad y el sentido de urgencia». «La industria europea debe actuar ahora para sostenerse en el futuro, de lo contrario podría perder fuerza: desde 2019 desaparecieron 3 millones de vehículos en Europa», ha añadido Cappellano.

Además, ha destacado que «aunque en términos generales de grupo apreciamos el esfuerzo realizado en diciembre por la Comisión Europea (CE) para enderezar la regulación en materia de emisiones de CO2, la solución está fallando, ya que la flexibilidad sólo se ha modificado a largo plazo, sin sentido de urgencia, cuando la realidad es que la industria va a sufrir en los próximos dos o tres años y es una decisión que se ha abordado a largo plazo, pensando en el año 2035». «El problema no es dentro de 10 años, es hoy y los clientes necesitan algo diferente», ha añadido el directivo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), propuso el mes pasado un plan para levantar la prohibición de la producción automóviles con motor de combustión a partir del año 2035 después de la presión del sector automovilístico, lo que marca el mayor retroceso del bloque en sus políticas verdes en los últimos años.

«Las decisiones de la Unión Europea (UE) impactan directamente en la visibilidad para planificar inversiones en Europa de las marcas de automoción. En nuestro caso, en el caso del Grupo Stellantis, somos europeos, con marcas fuertes, y nuestras inversiones dependerán de la dirección que tome la regulación en Bruselas», ha advertido el director de Operaciones para Europa de Stellantis.

Stellantis insatisfecha con Bruselas

Sobre el coche eléctrico, Cappellano ha destacado que «lo que está claro es que el futuro es 100% eléctrico, no hay vuelta atrás». «Pero pedimos flexibilidad para alcanzar la descarbonización con distintas herramientas, como son los motores híbridos y los motores híbridos enchufables, o incluso con el uso de biocombustibles».

El directivo también ha destacado la necesidad de estimular la renovación del parque automovilístico y vehículos de segmentos bajos, menos contaminantes, para impulsar la electrificación en los distintos mercados europeos con la prioridad de generar demanda.

Sobre el futuro de la extensa cartera de 14 marcas de Stellantis, que muchos dicen que es demasiado complicada de gestionar y que causa superposición entre varios modelos, Cappellano se refirió al nuevo plan estratégico del grupo, que Filosa debe presentar en el segundo trimestre.