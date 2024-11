La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han cancelado su asistencia a la feria turística World Travel Market de Londres (WTM) «ante la situación excepcional por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana».

Fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado que, pese a la ausencia de la presidenta Marga Prohens en la WTM de Londres, que se celebrará del 5 al 7 de noviembre, en la capital británica, la representación «imprescindible» del Govern en esta feria turística «se mantendrá en la figura del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y su equipo».

Inicialmente estaba previsto que este lunes, 4 de noviembre, como antesala de la WTM de Londres, la presidenta del Govern y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes inauguraran la primera exposición internacional colectiva Board Inspiration. We are Miró de alumnos de Bellas Artes-Adema en colaboración con estudiantes de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts. Finalmente, será el conseller quien inaugure la exposición, a las 17.30 horas, en The Cookhouse Gallery, Chelsea College of Arts.

También, estaba previsto que el martes, 5 de noviembre, a las 11.00 horas, tuviera lugar una presentación a los medios británicos a cargo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, a la que finalmente la líder autonómica no acudirá. Sí lo hará el conseller, encargándose de presentar la apuesta de Baleares como destino cultural y deportivo así como las estrategias turísticas para 2025 enfocadas en turismo responsable y que pasa por la gestión de los fondos Next Generation EU y el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Hay que recordar que el mismo martes, 5 de noviembre a las 12.30 horas, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes realizará una presentación sobre el potencial de Baleares como destino cultural, poniendo en valor el patrimonio como factor clave en el desarrollo sostenible, la cohesión social y el crecimiento económico.