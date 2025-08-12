Evacúan por completo San Esteban de Nogales (León) ante el avance de un incendio forestal

El fuego declarado este lunes 11 de agosto en las inmediaciones de San Esteban de Nogales, en la provincia de León, ha obligado a evacuar por completo a todos los vecinos de la localidad como medida preventiva ante el rápido avance de las llamas este martes 12 de agosto. Los vecinos se despertaron a primera hora de la mañana con el sonar del repicar de las campanas de la iglesia, que llamaban para luchar contra el fuego. La UME ha desplegado un millar de efectivos para luchar contra la cadena de incendios que afecta a seis comunidades, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el incendio, avivado por el fuerte viento y las altas temperaturas, se encuentra fuera de control y presenta un riesgo elevado para las viviendas y la integridad de los habitantes. Brigadas de extinción de incendios, medios aéreos y efectivos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) trabajan en la zona para tratar de frenar su avance.

La evacuación se ha realizado de forma ordenada, con la colaboración de la Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios, que han facilitado el traslado de los vecinos a zonas seguras y albergues habilitados en municipios cercanos.

Las autoridades han pedido a la población que no se acerque a la zona afectada para no entorpecer las labores de extinción y que se mantengan informados a través de los canales oficiales. El incendio se encuentra actualmente en nivel 2 de peligrosidad, por su cercanía al casco urbano y la posible afectación a infraestructuras críticas.

Resistencia a abandonar las casas

La Guardia Civil ha advertido que se están incumpliendo las órdenes de evacuación decretadas por el CECOPI autonómico desde ayer, tras evacuar siete localidades de León cuando el incendio forestal IGR2, originado en Zamora, cruzó la frontera provincial.

Algunos vecinos se han resistido a abandonar sus casas. Por ello, las fuerzas de seguridad han insistido en que se cumpla la evacuación para evitar riesgos graves.

Localidades evacuadas

Las autoridades recuerdan que nadie debe permanecer en sus domicilios mientras dure la emergencia. Las localidades evacuadas son las siguientes:

San Félix de la Valdería.

Pobladura de Yuso.

Calzada de la Valdería.

Ferechales de la Valdería.

Pinilla de la Valdería.

Castrocalbón.

San Esteban de Nogales.

Cruz Roja ha habilitado un albergue temporal en el Pabellón Municipal de La Bañeza para acoger a los habitantes que lo necesiten, garantizando alojamiento, alimentación y asistencia básica.