El colegio británico King’s College, donde estudian alrededor de 1.600 alumnos desde Educación Infantil hasta los 18 años, ha resultado afectado por las llamas del incendio de Tres Cantos (Madrid). Un incendio en el que, además, ha muerto un hombre tras sufrir quemaduras del 98% en su cuerpo. Las imágenes que acompañan a estas líneas muestran cómo el fuego ha dañado parte de las instalaciones del centro, aunque aún no hay confirmación del alcance de la destrucción.

Los vídeos a los que ha tenido acceso OKDIARIO exponen cómo el incendio ha alcanzado algunas de las instalaciones del King’s College. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de hasta dónde han podido llegar los daños, pero las imágenes muestran cómo las llamas han provocado afección parcial del centro. La zona más afectada podría haber sido el campo de fútbol, tal y como puede observarse en las grabaciones compartidas por los vecinos.

En el colegio no se encontraba ninguno de los cerca de 1.600 alumnos, ya que se encuentran de vacaciones por el periodo estival. El King’s College ofrece desde Educación Infantil y Primaria, de 0 a 12 años, hasta Bachillerato, entre 16 y 18 años.

Se trata de un colegio británico con más de 50 años de experiencia y calificado como uno de los mejores centros de España, según Forbes. El centro está dirigido, tal y como informan en su propia página web, por profesores británicos cualificados y ofrece el currículo británico de Inglaterra y Gales, el Bachillerato Internacional y los A-levels.

La institución subraya que presta el apoyo necesario para acceder a las universidades más renombradas del mundo, incluyendo Oxford, Cambridge, Harvard, así como organismos destacados del Grupo Russell del Reino Unido y de la Ivy League estadounidense.

Incendio por una tormenta seca

El incendio desatado este lunes en Tres Cantos pudo comenzar por una tormenta seca que recorrió la Comunidad de Madrid. Así lo trasladó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando.

«Este incendio ha tenido un comportamiento explosivo debido a una tormenta seca que ha recorrido la Comunidad de Madrid. Hemos tenido también un incendio por rayo en La Pedriza y otro en Puebla de la Sierra que han podido ser controlados, pero éste ha tenido un avance explosivo», explicó en una intervención ante los medios en la madrugada del lunes al martes.

Asimismo, explicó que «en apenas 40 minutos, el fuego avanzó 6 kilómetros y alcanzó la urbanización de Soto de Viñuelas con varias viviendas afectadas».

Los servicios de emergencia rescataron a un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo. La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario La Paz con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo tras quedar atrapado. Finalmente, ha fallecido esta madrugada. Además, otro hombre tuvo que ser trasladado al hospital afectado por un dolor torácico.

El incendio de Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y ya está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid. Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.