Marcelo deja Palma y se marcha al FC Semey kazajo

No hay verano tranquilo en el Illes Balears Palma Futsal, que vuelve a perder una pieza importante en los esquemas de Antonio Vadillo nada más arrancar la temporada. El Futsal Club Semey ha abonado la cláusula de rescisión de Marcelo, que deja de formar parte del Illes Balears Palma Futsal y emprende una nueva etapa en el fútbol sala kazajo. El cierre brasileño, de 25 años, se despide del conjunto mallorquín tras dos temporadas como parte activa del primer equipo, en las que ha conquistado dos UEFA Futsal Champions League y dos Copas Intercontinentales, además de lograr su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil.

Marcelo, de 25 años, era considerado una de las apuestas de presente y futuro del club. Llegó al Illes Balears Palma Futsal en la temporada 2021/22, tras formarse en el Corinthians y proclamarse campeón de la Copa de Brasil y la Supercopa y fue cedido al Noia Portus Apostoli para continuar con su adaptación al fútbol sala español y ganar experiencia en la máxima categoría. Su rendimiento en el conjunto gallego convenció al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, que lo incorporaron de forma definitiva a la plantilla hace dos temporadas.

Durante su etapa en el Illes Balears Palma Futsal, Marcelo ha experimentado una notable evolución que le ha llevado a consolidarse como una pieza importante en el equipo. Su juventud, carácter y potencial lo convirtieron en uno de los jugadores con mayor proyección dentro del proyecto balear.

El Illes Balears Palma Futsal quiere agradecer a Marcelo su entrega, profesionalidad y compromiso durante todo este tiempo y le desea mucha suerte en su futuro.

Marcelo se despide del Illes Balears Palma Futsal con emoción, gratitud y el recuerdo de cuatro títulos internacionales que marcaron su paso por el club.

“Ha sido un sueño venir a jugar a Palma”, asegura el jugador, que cierra su etapa en el club con dos Champions y dos Intercontinentales en su palmarés. “He sido muy feliz aquí y creo que la afición y la directiva también. Pero ahora hay un cambio muy grande en mi vida y me apetece poder afrontarlo”.

Preguntado por su mejor recuerdo, no duda: “Mi primera Champions, en 2024. Fue un sueño jugarla… y ganarla de la forma que fue. Para el club, quizá la tercera ha sido aún más especial, porque era un reto que nadie había conseguido”.