Jorge Rey ya no puede más con el calor y anuncia lo que llega en los próximos días: «Fiesta, verano»

Parecerá que el tiempo nos lanza hacia una serie de detalles que no son nada fáciles de explicar. Este joven se adelanta a todos y empieza a darnos una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante. Parece que la recta final de este mes de agosto estará marcada por unas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos invitarán a restringir estos planes que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer de primera mano esta terrible previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

No puede más Jorge Rey con el calor

Jorge Rey, como el resto de la mayoría de los españoles, ya no puede más con el calor. Estamos viviendo uno de los veranos más intensos que hemos tenido en mucho tiempo. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Sin duda alguna, estamos batiendo la mayoría de los récords y lo estamos haciendo de tal forma que nos tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Que puede acabar siendo lo que nos haga rectificar de planes.

En especial en estos días que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta, tocará ver qué es lo que nos espera en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Este tiempo que tenemos por delante puede ser un peligro para aquellos más vulnerables.

Los más pequeños y los mayores deberán hidratarse correctamente y evitar las horas centrales del día. Todos estamos expuestos a cualquier tipo de problema que acabará llegando a toda velocidad y que puede acabar siendo lo que nos marque de cerca. La terrible ola de calor que tenemos por delante, parece que pierde fuerza, pero no demasiado.

Anuncia lo que llega estos próximos días

Estos próximos días tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo es posible. Por lo que será mejor estar pendientes de unas redes sociales que nos indican qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede cambiar.

La AEMET coincide con la previsión de Jorge Rey y nos explica en su web que: «Se espera que el día comience con una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. No obstante, durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas, salvo en el sudoeste y oeste de Galicia, donde no se esperan. Es probable que sean localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes en el Sistema Ibérico y Pirineos, sin descartar el resto del tercio oriental y otras montañas de la mitad norte. Nuboso en el norte de las islas Canarias. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el Cantábrico que podrían ser más persistentes en litorales de Galicia. La calima disminuirá en Canarias y aumentará en la mitad noroeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, fachada oriental y en el norte peninsular, exceptuando el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, donde se prevén aumentos. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 34 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en zonas de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo también en las depresiones del noreste. Las mínimas descenderán en Canarias y la mitad norte peninsular, con aumentos en la mitad sur y sin cambios en Baleares. No bajarán de 20 en la mayor parte del país, exceptuando el norte peninsular y montañas, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, Canarias, vertiente atlántica sur y en las depresiones del nordeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará norte en Canarias y levante en el Estrecho, ambos moderados con probables intervalos de fuerte. También será moderado el viento del norte en litorales atlánticos gallegos e intervalos de moderado del este en Alborán. Viento flojo en general en el resto. Predominarán sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, oeste y sur en la atlántica, y norte en la cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, zonas de Baleares y de Canarias. Tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos, Sistema Ibérico, sin descartar el tercio oriental y otras montañas de la mitad norte».