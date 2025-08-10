Jorge Rey se adelanta a todas las predicciones y ya pone fecha para el fin de la ola de calor: «El cambio drástico llegará…»

Pone fecha Jorge Rey a un cambio drástico que llegará en breve, vamos a dejar a un lado esa terrible Ola de Calor para dar paso a otro fenómeno que puede poner en riesgo nuestro día a día. Sin duda alguna, estamos viviendo un verano de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden ser de lo más inesperados.

Una vez más este joven que en su día predijo la llegada de Filomena lo tiene muy claro y nos da algunas señales de lo que parece que será la recta final de este verano en el que todo puede acabar siendo posible. Empezando por una serie de cambios a los que deberemos enfrentarnos en estos últimos días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para un destacado cambio de tendencia que parece que Las Cabañuelas son el primer sistema en detectarlo, pero no el único, se adelanta a todas las predicciones este experto y pone fecha para este esperado cambio.

Se adelanta a todas las predicciones Jorge Rey

Mientras España se convierte en un horno Ibérico, el joven que en su día predijo la llegada de Filomena parece que nos explica lo que está a punto de llegar una serie de cambios de tendencia que deberemos tener en consideración y que puede ser clave para hacer planes.

Los días del mes en el que media España está haciendo de las suyas, deberemos empezar a prepararnos para cambiar de planes de forma inesperada o quizás activarlos. El miedo a una ola de calor nos pone en aviso ante lo que puede acabar pasando en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Empezando por un aumento de las temperaturas en las que quizás no podemos salir de casa todo lo que necesitamos. En su lugar, tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Tocará ver qué es lo que puede pasar en breve.

Será el momento de ver las predicciones de un Jorge Rey que ha hecho arder las redes sociales y no precisamente por la ola de calor, sino por una situación del todo inesperada.

Pone fin a la ola de calor este experto

Lo que nos está esperando en estos días que tenemos por lo que realmente todo puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es importante que pueda ser lo que nos haga empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar marcando nuestras vacaciones.

A partir de la semana que viene todo puede cambiar, pero puede llegar a medida que nos enfrentemos a un tiempo que puede afectarnos de lleno. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados además de nubosidad baja en los litorales del noroeste peninsular, con probables brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noreste peninsular y sistemas montañosos del interior, dejando probables tormentas y chubascos en regiones de montaña que en el entorno pirenaico no se descartan localmente fuertes.

Calima en Canarias, también probable en el oeste peninsular. Las temperaturas máximas aumentarán en el Mediterráneo, Ebro, Andalucía occidental y en zonas de la vertiente cantábrica, con descensos en el resto del tercio noroeste peninsular y en Canarias que podrán ser localmente notables en el este del archipiélago y en Galicia. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, pudiendo hacerlo también en el este de las islas Canarias así como en puntos de la fachada oriental peninsular. Mínimas en aumento en el Levante, Ebro y Cantábrico oriental, con probables ascensos notables en el alto Ebro, y con descensos en el noroeste peninsular. En general pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo noroeste peninsular y montañas, pudiendo superarse localmente los 25 en el Mediterráneo y en las depresiones de la vertiente atlántica y del nordeste. En Canarias no bajarán de 25 en amplias zonas, sin descartarse localmente de los 30 en Gran Canaria».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, zonas de Baleares y de Canarias. Calima en Canarias. Descenso notable de la temperatura máxima en Galicia y en las islas orientales canarias. En el alto Ebro probable ascenso de las temperaturas mínimas».