Galicia se sumerge en un escenario invernal extremo: AEMET avisa de nieblas, chubascos intensos y viento del sur golpeando con fuerza

La AEMET avisa de nieblas, chubascos y viento del sur golpeando con fuerza, Galicia es una de las zonas más afectadas por este escenario invernal extremo. Estamos viviendo unos días en los que cada uno de los detalles que nos rodean pueden acabar siendo especialmente peligrosos. El invierno es una época de cambios que deberemos empezar a ver llegar asociado a algunos fenómenos que dificultan la movilidad. Es hora de empezar a pensar en determinadas situaciones que pueden estar asociadas a una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante son una serie de situaciones que realmente debemos empezar a ver llegar. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a comprobar en primera persona. Este invierno nos está dando señales de cambios a las que deberemos enfrentarnos de una forma que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Vivimos tiempos en los que quizás tendremos que empezar a pensar en importantes cambios de ciclo que, sin duda alguna, tendremos por delante.

Nieblas, chubascos intensos y viento activan la alerta de la AEMET

La AEMET ha activado una importante alerta ante la llegada de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden afectarnos de lleno, es hora de saber qué nos estará esperando.

Los expertos no dudan en darnos algunas directrices que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por esta previsión del tiempo que puede ser esencial en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de conocer qué nos estará esperando en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en forma de los fenómenos más típicos del invierno. Las alertas se activan ante la llegada de una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Los expertos de la AEMET no dudan en decirnos qué es lo que puede pasar en breve, de la mano de ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Galicia será una de las zonas más afectadas por este cambio de tiempo que realmente pone los pelos de punta.

Galicia se sumerge en un invierno extremo

Una de las comunidades autónomas que más se verá afectada por los cambios es, sin duda alguna, Galicia. El norte del país será el primero en ver llegar una serie de borrascas que pueden cambiarlo todo y pueden situarnos en un punto especialmente complicado.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos cubiertos. Brumas y nieblas matinales dispersas en el interior de la mitad sur que no se descartan en el litoral occidental de A Coruña, y vespertinas dispersas en las montañas de Ourense. Lluvias y chubascos persistentes en la mitad occidental, especialmente en el litoral de A Coruña donde no se descarta que sean localmente fuertes; en el resto, precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso, poco acusado o sin cambios en el litoral occidental, y máximas sin cambios significativos. Viento moderado del sur con rachas fuertes generalizadas, y muy fuertes en zonas altas de la mitad occidental así como en todo el litoral y zonas aledañas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Lluvias y chubascos persistentes en la mitad occidental, especialmente en el litoral de A Coruña donde no se descarta que sean localmente fuertes. Rachas muy fuertes de viento del sur en zonas altas de la mitad occidental así como en todo el litoral y zonas aledañas expuestas».

Siguiendo con la misma previsión para el resto del país: «Se prevé una circulación atlántica con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas y la llegada de un frente que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la Península y en Baleares, nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales. En Canarias intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en La Palma. Nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, y sin descartarlas localmente en litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en ascenso en Baleares, el este, zonas de montaña de la mitad sur y el este de la meseta Norte, mientras que en el resto pocos cambios o incluso descensos en el Sistema Central y alto Ebro. Temperaturas mínimas en ascenso en la Península y Baleares, salvo en el bajo Ebro con ligeros descensos. Los ascensos serán notables en zonas del Cantábrico, alto Ebro y oeste de la meseta Norte. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña del centro y sudeste. En Canarias ligeros ascensos de las máximas en la provincia oriental y ligeros descensos de las mínimas en las islas más orientales. Sin cambios significativos en el resto de las islas».