La mujer a la que Urdangarin le fue infiel con la infanta Cristina: se enteró de todo por televisión

Mientras Iñaki Urdangarin intenta recomponer su relato vital y poner orden en su pasado, hay una historia que permanece deliberadamente al margen de su versión de los hechos. El ex duque de Palma, instalado hoy en una etapa que él mismo define como serena, ha decidido contar su vida en el libro Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, una obra en la que asegura no ocultar nada, asumir errores y enfrentarse sin rodeos a sus decisiones más controvertidas.

Sin embargo, entre los episodios que han marcado de forma decisiva su biografía sentimental hay uno que no aparece en esas páginas y que sigue resonando con fuerza: la relación con Carmen Camí, la mujer a la que fue infiel y que se enteró del final de su historia por televisión.

Iñaki Urdangarin se presenta ahora como un hombre dispuesto a explicar su caída, el impacto del caso Nóos, su paso por prisión y las lecciones aprendidas tras tocar fondo. En las entrevistas de promoción insiste en que no se deja nada en el tintero y que su objetivo es ofrecer herramientas útiles a quienes atraviesan momentos difíciles.

Pero hay un silencio llamativo que contrasta con esa voluntad de transparencia: el de su primera gran historia de amor, la que precedió a su matrimonio con la infanta Cristina y que terminó de la forma más abrupta posible. En OKDIARIO tenemos todos los detalles y los desvelamos justo antes de que Urdangarin dé su primera entrevista en televisión.

¿Quién fue Carmen Camí?

Carmen Camí no era una figura pública ni aspiraba a serlo. A principios de los años noventa era una joven catalana, originaria de Girona, que vivía y trabajaba en Puigcerdà, con una vida discreta y un futuro previsible. Iñaki Urdangarin, por su parte, era ya un nombre destacado del balonmano español, jugador del FC Barcelona, alto, reservado y muy querido en el vestuario, donde sus compañeros lo llamaban Txiki. Se conocieron en 1992 y comenzaron una relación alejada de focos.

Con el paso del tiempo, la relación se afianzó y el proyecto de vida común empezó a tomar forma. Carmen trabajaba como secretaria en el Ayuntamiento de Puigcerdà, pero la distancia con Barcelona pesaba cada vez más. Fue el propio Urdangarin quien movió contactos para facilitar su traslado y acercarla a su entorno profesional. En ese proceso apareció un nombre clave, el del empresario Javier Pellón, vinculado entonces a la cadena de gimnasios Metropolitan, que le ofreció un empleo y allanó el camino para que la pareja pudiera instalarse en la misma ciudad.

A partir de ese momento compartieron rutina, planes y expectativas. En su entorno nadie dudaba de que acabarían casándose. Se hablaba de boda, de comprar una vivienda, de cuentas comunes y de una estabilidad que parecía blindada. Carmen y Txiki eran, para quienes los conocían, una pareja sólida y destinada a durar.

La aparición de la infanta Cristina

Ese guion se rompió en el verano de 1996, cuando la infanta Cristina entró en escena. Iñaki Urdangarin la conoció durante los Juegos Olímpicos de Atlanta y, durante un tiempo, mantuvo una doble vida sentimental. Mientras seguía con Carmen, inició un acercamiento con la hija del rey Juan Carlos I. Lo que para él fue, según personas de su entorno, una transición hacia «otra vida», para ella se convirtió en una traición sin explicaciones ni avisos.

Nadie le habló de una ruptura, nadie le comunicó que había otra persona ni que su relación había dejado de existir. El desenlace llegó el 30 de abril de 1997, cuando la Casa Real anunció oficialmente el compromiso entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, con fecha de boda fijada para el 4 de octubre de ese mismo año. Carmen se enteró como el resto de los ciudadanos: frente al televisor, sin preparación previa y con la certeza de que su historia había terminado de la forma más cruel posible.

Aquel día marcó un antes y un después. La joven que había construido un proyecto de vida junto al deportista vio cómo su pareja aparecía rodeada de reyes, pompa institucional y un futuro en el que ella ya no tenía cabida. Aunque ante los periodistas que la abordaron entonces en Barcelona mantuvo una actitud contenida y serena , la realidad fue muy distinta.

La discreción de Carmen Camí

El impacto emocional fue profundo. Carmen Camí quedó tocada y hundida, no solo por la ruptura, sino por la forma en que se produjo. En aquellos meses también trascendió que Urdangarin se habría apropiado de 2.400 euros de una cuenta común, un episodio que añadió un componente material al daño emocional: la pérdida de dinero y, sobre todo, de una confianza que ella creía inquebrantable.

A pesar de todo, Carmen optó por el silencio. Nunca ha hablado públicamente de lo ocurrido ni ha querido reconstruir su versión de los hechos. Durante casi tres décadas ha rechazado ofertas para romper esa discreción y sigue manteniendo la misma postura hoy. Su reciente reaparición en un acto público en Barcelona, el pasado 27 de enero, no alteró esa línea de conducta. Asistió a la inauguración de una nueva clínica del Grupo Neolife y se mantuvo al margen de cualquier comentario, fiel a una reserva que ha definido sus pasos.