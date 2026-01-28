Iñaki Urdangarin da detalles sobre su actual relación con la familia real: "Estarán siempre"

Iñaki Urdangarin emprende este 2026 un nuevo rumbo en su vida, y es que por fin se ha animado a dar un paso al frente y sincerarse respecto a cómo fue su paso por la cárcel. Y no solo eso, sino el impacto que ha tenido eso en su vida personal y también en su relación con la infanta Cristina. Según explica el ex duque de Palma en una reciente entrevista concedida a la revista ¡Hola!, la chispa que tenían como pareja se fue apagando con el paso del tiempo.

A punto de publicar sus memorias bajo el nombre de Todo lo vivido, -libro que verá la luz el próximo 12 de febrero-, Urdangarin solo tiene buenas palabras hacia su ex y madre de sus hijos. Sin embargo, también reconoce que el escándalo del caso Nóos pasó factura de la peor manera a su matrimonio. «Fueron años muy duros y la llama se fue apagando», desvela respecto a cómo se fraguó la ruptura sentimental. «Nos habíamos convertido en dos buenos amigos unidos por cuatro maravillosos hijos».

Iñaki Urdangarin en Barcelona. (Foto: Gtres)

El verdadero motivo por el que Iñaki se divorció de Cristina

Pese a ello, él insiste en que siempre estará agradecido a Cristina «por todo, por cómo sostuvo a nuestra familia y por cómo estuvo a mi lado». Aunque, lamentablemente, el infierno que vivieron, «lo que sufrimos, acabó con nuestra vida de pareja».

A día de hoy, y pese a que ambos ya han seguido con su camino por separado, -él, junto a Ainhoa Armentia, y la infanta Cristina entre Ginebra y Barcelona-, siguen teniéndose un gran afecto. «Nos preocupamos uno por el otro e intentamos apoyarnos no solo como padres, sino como amigos. Es una persona a quien quiero y respeto, y una parte importantísima de mi vida», asegura.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

La actual relación de Iñaki Urdangarin con la familia real

En su entrevista, Iñaki desvela también cómo vivió aquel momento en el que decidieron firmar el divorcio. «La conversación que tuve con doña Cristina y con mis hijos, fue la misma que tuve con mi madre y mis hermanos», detalla el que fuese cuñado de Felipe VI. «Quería que entendieran mi situación, aunque no la aceptaran, que me apoyaran en un trayecto dificilísimo, y lo hicieron», señala al respecto. De hecho, aplaude el papel que tuvieron sus hijos en todo el proceso, sobre todo Miguel.

La familia real al completo a principios de los 2000. (Foto: Gtres)

Mientras que, en cuanto a su actual relación con la familia real, parece ser que sigue siendo buena. «Es lo mismo que le pasa a Cristina con mi familia», sostiene. «La siguen queriendo muchísimo. Cambia la energía de la relación, pero el afecto, lo vivido, no tiene por qué ser borrón y cuenta nueva», destaca al respecto. De los Borbón dice que son «personas a las que quiero y estarán ahí siempre. Les deseo lo mejor». Y no solo eso, sino que se felicitan en fechas tan señaladas como los cumpleaños. «Hablamos de vez en cuando para contarnos cómo estamos. Hay una historia que no se puede olvidar, pero la vida sigue», concluye.