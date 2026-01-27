La relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia pende de un hilo. Cuatro años después de que salieran a la luz las imágenes del ex de la infanta Cristina con la abogada vasca, donde daban cuenta que tenían una historia de amor más que consolidada. Pese a haber luchado contra viento y marea, lo cierto es que su idilio podría atravesar una grave crisis y prueba de ello son los últimos movimientos del ex cuñado de Felipe VI.

¿Iñaki Urdangarin da portazo a Ainhoa Armentia?

Tal y como puede confirmar este medio, Iñaki y Ainhoa han decidido tomar distancia o, al menos física. Hace meses que el ex duque de Palma reside en Barcelona por motivos laborales tras fundar Bevolutive, una empresa de coaching y acompañamiento personal y deportivo. Urdangarin abrió su oficina en la Calle Valencia número 333 de la ciudad condal. Un local localizado en un edificio señorial y clásico ubicado en el Eixample, una de las zonas más cotizadas de la capital catalana. Una decisión que le alejó de Armentia, que mantiene su residencia en Vitoria, donde se conocieron y donde ejerce como jurista. De hecho, Ainhoa continúa como responsable en una empresa familiar, Nuño y Pescador S.A.

Iñaki Urdangarin en Barcelona. (Foto: Gtres)

Aunque podría ser una pareja LAT -Living Apart Together (vivir juntos, pero separados)-, lo cierto es que es las últimas apariciones públicas de Urdangarin han sido sin la que es su pareja. Tras salir a la luz su relación, el ex marido de la infanta Cristina no se escondió y, de hecho, paseó libremente su amor con su novia -y, en ocasiones, acompañado de sus cuatro hijos-. Sin embargo, en sus últimas salidas públicas -como en Nochevieja-, no aparece con Ainhoa. Tampoco hubo rastro de la abogada cuando el ex duque de Palma fue captado con su madre, Claire Liebaert, días antes de su entrevista en la cadena pública.

Sus significativas palabras sobre su estado sentimental

Más allá de las imágenes o apariciones públicas, en la reveladora entrevista del ex cuñado del Rey de España con Jordi Basté, habló abiertamente sobre su situación sentimental cuando, en teoría, ya tenía una relación estable con la abogada.

Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin en un partido de Pablo Urdangarin en León. (Redes Sociales)

«¿Quieres volver a enamorarte?», le preguntó el presentador. «La vida dirá. Quiero querer bien. Quiero querer con calma, con honestidad, sin ruido, sin peso. Y eso requiere tiempo. Has dicho antes que el amor, cuando estás dentro, es energía. Es que es así. El amor mueve. El amor sostiene. El amor te salva. Y afuera también. Ahora me quieren mis hijos, mis hermanos, mi madre, mis amigos y algunas personas que han aparecido en mi vida en este último año», respondió. Unas palabras en las que hizo mención a las personas por las que se sentía querido y en las que no hacía referencia en ningún momento a la abogada, a la que no incluyó en esta ecuación.