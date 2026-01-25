Sale a la luz el trastorno que padece Irene Urdangarin: "Dificultades de aprendizaje"

Iñaki Urdangarin se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana porque una conocida revista ha adelantado los titulares más jugosos de su libro de memorias. La obra, titulada Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes, verá la luz el próximo 12 de febrero y todo hace pensar que será una auténtica revolución por que su protagonista habla de todo: de su relación con la infanta Cristina, de su proceso de divorcio, de sus hijos y de su noviazgo con Ainhoa Armentia.

Urdangarin le ha dedicado unas líneas a su hija Irene, con quien mantiene una relación muy especial. Tiene mucha confianza con ella, así que se ha atrevido a desvelar un trastorno que la joven padece desde la infancia. Tal y como él mismo ha contado, Irene padece «dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia». A pesar de esta circunstancia, siempre ha sido aplicada y ha obtenido grandes resultados durante su trayectoria académica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el «rasgo principal» de la dislexia «es una dificultad específica y significativa en el desarrollo de las habilidades para la lectura». Aunque pueda parecer curioso, es algo que le pasa a más gente de la que pueda parecer.

El mencionado organismo incluye la dislexia dentro de la categoría de «Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares». Por suerte, Irene Urdangarin ha sabido controlarlo, de hecho, actualmente está cursando sus estudios universitarios en Londres. La sobrina del Rey se ha matriculado en Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos y está muy centrada en cumplir sus objetivos profesionales.

El mensaje de Iñaki Urdangarin

El ex marido de la infanta Cristina ha hablado bastante claro sobre su paso por la cárcel. Es un tema que hasta la fecha ha formado parte de su privacidad, pero quiere compartir su experiencia con el público para intentar que la gente se ponga en su lugar. Según dice, antes de entrar a prisión habló con sus hijos para hacerles saber que únicamente necesitaba una cosa para estar tranquilo: asegurarse de que ellos iban a estar bien.

Urdangarin ha explicado que hay una frase que les repetía Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin «como si fuera un mantra»: «Si todo lo que está fuera está bien… yo estaré bien». Siguiendo sus confesiones, esta etapa fue bastante dura y marcó un antes y un después en su familia. Es más, afirma que «desgarró» a su núcleo duro y cuando cumplió condena se dio cuenta de que todo había cambiado.

En estos momentos, Iñaki ha superado los obstáculos que le ha planteado la vida y asegura que disfruta de una relación estupenda con sus hijos. No tiene ningún problema con ninguno. Eso sí, reconoce que tiene una favorita: «Irene es quien más me fascina». Lo cierto es que la joven se ha hecho con una reputación impecable dentro de la crónica social. Siempre ha mantenido una actitud prudente y se ha negado a dejar su segundo plano para ocupar un papel protagonista, a pesar de las oportunidades que ha tenido.