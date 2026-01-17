El reencuentro de Irene Urdangarin y Juan Urquijo meses después de su discreta ruptura

Irene Urdangarin y Juan Urquijo rompieron su relación hace unos meses. Después de un noviazgo sólido que cautivó a la crónica social, la ex pareja puso punto y final a su romance para emprender una nueva etapa y a finales de agosto se confirmó que ya no estaban juntos. Entre ellos no sucedió nada, simplemente buscaban cosas distintas y se encontraban en momentos diferentes. Fuentes cercanas aseguraron que acabaron en buenos términos y prueba de ello es que han coincidido en la misa que la Familia Real ha organizado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en memoria a Irene de Grecia.

La princesa Irene, hermana de la Reina Sofía, falleció en el Palacio de La Zarzuela, lugar que ha sido su refugio durante 35 años. Vivía junto a doña Sofía y disfrutaba de una conexión especial con sus sobrinos: el Rey Felipe y las infantas Elena y Cristina, sobre todo con esta última. Los expertos en Casa Real aseguran que doña Cristina era el «ojito derecho» de Irene y esto explica por qué disfrutaba de una relación tan cercana con los Urdangarin.

Irene Urdangarin y Victoria Federica. (Foto: Gtres)

Juan Urquijo se ha trasladado hasta la Catedral Ortodoxa, donde también estaba su hermana Teresa y su cuñado Almeida, el alcalde de Madrid. El joven está emparentado con la familia Borbón y se ha dejado ver con ellos en más de una ocasión, así que no es de extrañar que haya estado en el mencionado templo arropando a los familiares de Irene de Grecia. Como era de esperar, una de las que estaba más afectadas era la Reina Sofía, pues no sólo ha tenido que despedirse de su hermana, sino de su mejor amiga.

A pesar de que el foco estaba puesto en doña Sofía, ha llamado la atención el estado de Victoria Federica, quien se ha mostrado con el rostro serio. Por suerte, la influencer ha contado con el apoyo de sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, otra ex pareja que se ha reencontrado en este acto.

La discreción de Juan Urquijo

Juan Urquijo en la misa de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Juan Urquijo ha demostrado en infinitas ocasiones que es una persona discreta, igual que su hermana Teresa. Ambos forman parte de una familia importante, pero nunca han querido ser el centro de atención. Eso sí, siempre han sido igual de educados y tienen una reacción amable para todos los reporteros que se acercan a ellos. En esta ocasión, la misa de Irene de Grecia, no era el momento y se les ha dejado margen, pero es normal que se hable del asunto.

Juan ha coincidido con su ex novia, Irene, pero también con su antigua suegra y sus antiguos cuñados porque en la misa también estaban la infanta Cristina y Miguel y Pablo Urdangarin, sólo faltaba Juan.

Las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, firmadas por la agencia Gtres, confirman que Juan Urquijo se ha trasladado hasta la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio junto a su padres, Lucas Urquijo y Beatriz Moreno. La familia se ha mostrado unida y han tenido un bonito gesto con la Casa Real, pues es evidente que estamos delante de un momento complicado. La princesa Irene era una persona querida, respetada y admirada por todos, de ahí que su pérdida haya generado un vacío tan grande.