El complejo de la infancia de Marc Giró por el que se ha convertido en coleccionista de Barbies
Giró ha contado que su mayor trauma viene precisamente de su juguete favorito
El presentador estuvo como invitado en el programa de Pablo Motos
Marc Giró ha aterrizado en Atresmedia por todo lo alto. El presentador concedió una entrevista a Pablo Motos -su rival hasta la fecha- donde no dejó lugar a preguntas por parte del comunicador, sino que hizo un mitin, en ocasiones, político a favor de Sánchez. Sin embargo, y gracias a las hormigas, el catalán pudo responder a algunos aspectos sobre su vida privada. Y no solo eso, sino que además contó un trauma que le persigue desde la infancia y que tiene que ver con los juguetes para niñas.
El trauma que persigue a Marc Giró desde su infancia
Pese a su ideología política -aparentemente muy lejana a los valores que defiende el grupo de comunicación en el que acaba de fichar de la mano de Cara al show-, Giró tuvo claro que su entrevista no se iba a centrar solo en su próximo proyecto.
Marc Giró. (Foto: Gtres)
Tras su conversación con Motos, en donde defendió a capa y a espada a Sánchez, el presentador se enfrentó a un incómoda pregunta de las hormigas. «¿Cuál era tu juguete preferido de pequeño?», le preguntaron. Una cuestión que cogió por sorpresa a Giró, que no dudaba en abrirse en canal: «Bueno, mira, a mí me pasa que de pequeño yo tengo un trauma terrible. Yo venía de una familia que eran todos hippies y rojos. Eso puede llegar a ser un problema, porque yo pedía… Teníamos unas primas mucho más ricas que yo, que lo notaba porque íbamos a su casa y su salón tenía como tres sofás, todo doblado… Yo yo decía que a estas señoras les iba mejor clarísimamente».
Más allá de hablar de la clase social a la que pertenecía o desvelar la ideología de sus padres, el presentador ha contado que su mayor trauma viene precisamente de su juguete favorito de pequeño: «Entonces, en el año como 79, principios de los 80, sacaron una Barbie. Entonces claro, yo quería… Es verdad que soy algo mariquita. La Barbie me encantó. Y yo dije que quería ser la Barbie, rubia, alta, ahora son médico, estaba Ken… Entonces la pedí, fíjate que boba. Me dijeron que ni hablar. Además no se estilaba comprar muñecas a los niños. No me compraron la Barbie porque era un producto norteamericano. Si en mi casa insultaban a Mickey. La panda de rojos y comunistas de mi familia».
Marc Giró. (Foto: Gtres)
Para superar ese trauma infantil, Giró, entre risas, le ha desvelado a Motos y al público de El Hormiguero, que hizo al respecto: «¿Qué he hecho yo para superar mi trauma? Ahora me he comprado Barbies, soy una persona loca. Tenía rabia de clases. Tendré, que te diré, 20. Eso le pasó a Marisa Paredes, que no le daban a la Mariquita Pérez».