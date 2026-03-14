Marc Giró ha aterrizado en Atresmedia por todo lo alto. El presentador concedió una entrevista a Pablo Motos -su rival hasta la fecha- donde no dejó lugar a preguntas por parte del comunicador, sino que hizo un mitin, en ocasiones, político a favor de Sánchez. Sin embargo, y gracias a las hormigas, el catalán pudo responder a algunos aspectos sobre su vida privada. Y no solo eso, sino que además contó un trauma que le persigue desde la infancia y que tiene que ver con los juguetes para niñas.

El trauma que persigue a Marc Giró desde su infancia

Pese a su ideología política -aparentemente muy lejana a los valores que defiende el grupo de comunicación en el que acaba de fichar de la mano de Cara al show-, Giró tuvo claro que su entrevista no se iba a centrar solo en su próximo proyecto.

Marc Giró. (Foto: Gtres)

Tras su conversación con Motos, en donde defendió a capa y a espada a Sánchez, el presentador se enfrentó a un incómoda pregunta de las hormigas. «¿Cuál era tu juguete preferido de pequeño?», le preguntaron. Una cuestión que cogió por sorpresa a Giró, que no dudaba en abrirse en canal: «Bueno, mira, a mí me pasa que de pequeño yo tengo un trauma terrible. Yo venía de una familia que eran todos hippies y rojos. Eso puede llegar a ser un problema, porque yo pedía… Teníamos unas primas mucho más ricas que yo, que lo notaba porque íbamos a su casa y su salón tenía como tres sofás, todo doblado… Yo yo decía que a estas señoras les iba mejor clarísimamente».

Más allá de hablar de la clase social a la que pertenecía o desvelar la ideología de sus padres, el presentador ha contado que su mayor trauma viene precisamente de su juguete favorito de pequeño: «Entonces, en el año como 79, principios de los 80, sacaron una Barbie. Entonces claro, yo quería… Es verdad que soy algo mariquita. La Barbie me encantó. Y yo dije que quería ser la Barbie, rubia, alta, ahora son médico, estaba Ken… Entonces la pedí, fíjate que boba. Me dijeron que ni hablar. Además no se estilaba comprar muñecas a los niños. No me compraron la Barbie porque era un producto norteamericano. Si en mi casa insultaban a Mickey. La panda de rojos y comunistas de mi familia».

Marc Giró. (Foto: Gtres)

Para superar ese trauma infantil, Giró, entre risas, le ha desvelado a Motos y al público de El Hormiguero, que hizo al respecto: «¿Qué he hecho yo para superar mi trauma? Ahora me he comprado Barbies, soy una persona loca. Tenía rabia de clases. Tendré, que te diré, 20. Eso le pasó a Marisa Paredes, que no le daban a la Mariquita Pérez».