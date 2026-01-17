Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han demostrado, una vez más, que están al lado de la Familia Real en los momentos más complicados. Hoy es un día duro para la Reina Sofía porque dice adiós a su hermana Irene en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, un templo situado en el centro de la capital donde la princesa acudía habitualmente. La Casa Real se ha reunido en este lugar para rendirle un bonito homenaje a la fallecida, quien tenía una relación fantástica con los Reyes Felipe y Letizia, de hecho, ha estado 35 años viviendo en el Palacio de la Zarzuela.

Almeida disfruta de un vínculo muy estrecho con la Familia Real porque su mujer, la elegante Teresa Urquijo, está emparentada con la dinastía Borbón. Es más, cuando celebraron su boda contaron con el respaldo de la Reina Sofía, de Juan Carlos I, de las infantas y de algunos de los sobrinos del Rey. Esto explica por qué se ha desplazado hasta la Catedral Ortodoxa para arropar al clan. Son momentos difíciles y el alcalde ha tenido la generosidad de estar ahí.

Teresa Urqujo con Almeida en la misa de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Almeida y Teresa Urquijo han llegado al mencionado templo por la entrada principal, sin hacer ruido, pero sin evitando las cámaras. Es decir, se han comportado con total naturalidad y han vuelto a demostrar que su presencia genera mucho interés. Ni la lluvia les ha quitado protagonismo.

Por su parte, Ayuso, tan elegante como siempre y vestida de riguroso luto, también ha acompañado a la Familia Real durante la misa. La presidenta de la Comunidad de Madrid es una de las grandes damas de la política actual y, como era de esperar, ha acaparado muchos focos, pero ella ha intentado pasar inadvertida porque su única función era darle un último adiós a la princesa Irene.

Ayuso en la misa a Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

El apoyo a la Reina Sofía

La presidenta de la Comunidad de Madrid y su compañero, el alcalde de la ciudad, han tomado una buena decisión al acompañar a la Reina Sofía durante la misa a Irene de Grecia porque es una situación complicada para ella. Tal y como informa la revista ¡Hola!, Su Majestad no ha podido contar con el apoyo de Juan Carlos I porque sus médicos le han desaconsejado que viaje hasta Madrid. El Rey emérito también tenía mucha relación con su cuñada, pero por cuestiones de salud ha tenido que quedarse en Abu Dabi.

La princesa Leonor junto a la Reina. (Foto: Gtres)

La otra ausencia notable ha sido la de Froilán. De haber ido se habría encontrado con sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pero el joven, por razones que todavía no han trascendido, no se ha trasladado hasta España para estar con su familia.