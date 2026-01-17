Jaime de Marichalar aparece en la misa a Irene de Grecia y se reencuentra con la infanta Elena

La Casa Real se ha reunido en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, un templo ubicado en el centro de la capital, para darle un último adiós a Irene de Grecia. El funeral será en Atenas y sus restos mortales descansarán en el cementerio de Tatoi, pero la capital ha sido el hogar de la princesa durante más de 35 años, así que la Familia del Rey ha decidido organizar aquí un sentido homenaje. Uno de los momentos más llamativos es que ha acudido Jaime de Marichalar y ha coincidido con la infanta Elena.

El ex matrimonio, que anunció su cese de la convivencia en 2007, mantiene una relación cordial, pero no es habitual verles compartir tiempo y espacio. Por ese motivo ha llamado la atención que los dos hayan estado en el mismo lugar. Eso sí, no hay imágenes de ellos juntos y se desconoce lo que ha pasado en el interior de la catedral, pero es posible que se hayan saludado cordialmente porque nunca han tenido problemas después del divorcio, que se cerró en 2009.

La infanta Elena en la misa de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Jaime de Marichalar y la infanta Elena han estado Victoria Federica, la hija que tienen en común. La joven influencer se ha mostrado bastante afecta y las fotos que hay de ella, firmas por la agencia Gtres, demuestran que se ha enfrentado a un día muy duro. Tenía bastante contacto con Irene de Grecia, pues la princesa vivía con la Reina Sofía en Zarzuela, así que disfrutaba de muchas ocasiones para verla. Por suerte, Vic, como le llaman sus amigos, ha estado arropada por su prima Irene, la hija de la infanta Cristina.

Las infantas coinciden con la Reina

Jaime de Marichalar ha llegado a la Catedral Ortodoxa acompañado de alguien de su confianza y a muchos les ha sorprendido su presencia. Sin embargo, no ha sido el único momento importante de la jornada, pues hay que destacar que las infantas Elena y Cristina han coincidido con la Reina Letizia, algo que no es demasiado habitual. Siempre se ha comentado que entre ellas ha habido roces y diferencias, pero a la hora de la verdad forman equipo y se unen por el bien de la familia, como sucedido durante el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía.

La infanta Cristina en la misa de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Doña Elena y su hermana Cristina viven en sitios distintos, pero se ven siempre que pueden, así que es normal que hayan cuadrado sus respectivas agendas para estar juntas en un momento tan duro. Ambas disfrutaban de un vínculo muy estrecho con Irene de Grecia, a quien llamaban cariñosamente «tía Pecu».

La infanta Elena se ha reencontrado con sus sobrinos, Pablo y Miguel, quienes no han querido dejar sola a la Reina Sofía en estas circunstancias tan duras. La princesa Irene era un miembro querido y respetado para los Borbón, así que todos se han reunido para rendirle un homenaje que estará a la altura de su historia.