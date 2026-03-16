Rosalía, obligada a pedir perdón a sus seguidores: estos son los motivos

La entrevista de Rosalía con la escritora argentina Mariana Enriquez — patrocinada por Spotify—continúa dando mucho de qué hablar. En ella, ambas compartieron opiniones de diferentes temas, siendo la figura de Picasso uno de los más polémicos de su charla. «Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto de su obra», decía la intérprete de LUX.

Nada más salir a la luz sus declaraciones, las redes sociales se llenaron de comentarios que criticaban la admiración de Rosalía por Picasso, la cual no tenía en cuenta los supuestos casos de maltrato que rodeaban la vida personal del artista. Un revuelo que, una semana después, ha obligado a Rosalía a reaparecer en el universo 2.0 para pedir disculpas y rectificar sobre lo que dijo.

Dice Rosalía respecto a Picasso que hay que separar al artista de su obra. Estoy de acuerdo. A mí me pasa, por ejemplo, con Juan del Val, que como persona me parece una mierda pero como escritor me parece todavía más mierda… pic.twitter.com/Slypy222C6 — Ivan (@caminantes21) March 7, 2026

«Hola, hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas. No me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso. No estoy en paz con lo que dije. […] Es verdad que me he equivocado. Tenéis razón, absolutamente. Gracias por decírmelo. Voy a intentar aprender más y no hablar de según qué temas cuando uno no tiene el suficiente conocimiento. Porque yo personalmente pensaba que Picasso era un hombre tremendo, lo típico que se dice de él. Pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato», comenzaba a decir. «Quiero pedir disculpas por si hubo falta de sensibilidad por mi parte en esa conversación con Mariana. Y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios», sentenciaba.

Su posición sobre el feminismo

Aprovechando su intervención en la red, Rosalía también ha querido zanjar la polémica que le persigue desde que en una entrevista en Radio 3 aseguró que «no se consideraba perfecta como para considerarse dentro del feminismo». Unas palabras que también hicieron que se disparara una oleada de críticas contra ella.

Rosalía. (Foto: Gtres)

«Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y quizás a veces peco de ser cuidadosa por ese amor y respeto. Siento que me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello. Yo creo que está claro en la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música… Es muy feminista. Para mí es obvia mi posición feminista. Pero a lo mejor para el resto no lo ha sido tanto», concluía.