Iñaki Urdangarin confiesa qué sintió por la infanta Cristina tras salir de la cárcel

El próximo 12 de febrero es una fecha marcada a fuego en el calendario personal de Iñaki Urdangarin. Ese día verán la luz sus memorias bajo el título Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes. A lo largo de las páginas, el ex marido de la infanta Cristina se abre en canal y analiza los momentos más felices de su vida, entre los que se encuentra el nacimiento de sus hijos; y también los más difíciles derivados del caso Nóos, que supuso su paso por prisión, su divorcio y la ruptura familiar.

Al salir de la cárcel, él mismo recuerda lo que sintió por su entonces esposa, la infanta Cristina. «Nos habíamos convertido en dos buenos amigos», confiesa consciente de que su matrimonio estaba completamente roto. Sin embargo, y pese a este cisma, siempre tuvo claro que tenían algo que los uniría para siempre: «El mayor y más hermoso proyecto de nuestras vidas, nuestros cuatro hijos».

Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

En la actualidad, se muestra muy agradecido por lo que tiene. Vive con tranquilidad en Vitoria, acompañado por su pareja Ainhoa Armentia, mantiene una inmejorable relación con sus hijos, que son su mayor orgullo y, además, comparte con la infanta Cristina la satisfacción de haber hecho las cosas bien en relación a su descendencia. Aunque tiene un estrecho vínculo con ellos, tanto Irene como Juan, Miguel y Pablo viven en diferentes partes del mundo, por lo que verse habitualmente es complicado; no obstante, una simple llamada le llena de alegría y así lo confiesa en el libro que próximamente llegará a las librerías de la mano de la editorial Penguin Random House.

Iñaki Urdangarin en Barcelona. (Foto: Gtres)

Durante los meses previos al lanzamiento, Urdangarin ha estado promocionando su proyecto en algunos medios de comunicación y ha dejado algunas pistas que desvelan algunos detalles del libro. Un libro al que la revista ¡Hola! ha tenido acceso en exclusiva y del que ha desvelado algunos titulares.

La sentencia que truncó su idílica familia

Corría el año 2018 y el clan Urdangarin-Borbón, formado por la infanta Cristina, el propio Iñaki y sus hijos, Juan, Pablo, Irene y Miguel, disfrutaba de una agradable jornada en Ginebra. Con el inigualable telón de fondo que ofrece la ciudad, todos ellos celebraban el cumpleaños de doña Cristina. Inesperadamente, esta reunión familiar quedó completamente empañada por la sentencia que condenaba a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por corrupción en el caso Nóos, incluyendo delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y de índole fiscal. Una dura determinación que no tuvieron más remedio que aceptar, que «desgarró la familia de arriba abajo» y que se materializó cuando en junio de ese mismo año, ingresó en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila.

La infanta Cristina, con Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

El ex deportista recuerda esos momentos con angustia y no se olvida de la petición que les hizo a sus hijos antes de ser privado de libertad. No tuvo mucho que explicar, puesto que los cuatro eran conscientes de las cosas; de todos modos, les pidió encarecidamente que estuvieran lo mejor posible durante su ausencia porque tenía claro que «si todo lo que está fuera está bien… yo estaré bien».

Iñaki Urdangarin con la Infanta Cristina y sus hijos. (Foto: Gtres)

Ahora solo queda esperar para conocer a fondo todas las confesiones del ex duque de Palma en su proyecto más personal: Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes, que llegará el próximo 12 de febrero a las librerías y convivirá con Reconciliación, las memorias de su ex suegro, el Rey emérito.