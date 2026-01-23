Iñaki Urdangarin se plantea quitar el número 1 en ventas al libro de Juan Carlos I: "Tendría su gracia"

Después de sorprender a propios y extraños con su primera entrevista en televisión —el pasado mes de diciembre—, Iñaki Urdangarin ha regresado a la pequeña pantalla. Lo ha hecho de la mano de Jordi Évole y su programa en prime time de La Sexta, donde ha grabado uno de los capítulos más reveladores de su próxima temporada. Todavía se desconoce la fecha elegida para su emisión, pero el presentador ya ha desvelado en Y ahora Sonsoles que su charla con el que fuera duque de Palma no dejará indiferente a nadie.

El ex marido de la infanta Cristina ha aceptado realizar dicha entrevista con motivo de la promoción de su primer libro, Todo lo vivido, el cual será publicado el próximo 12 de febrero. Contiene 288 páginas y en él «contará su historia por primera vez» con la necesidad de «mirar de frente todo lo que ha vivido» en los últimos años. Por ahora, son pocos los datos que se conocen sobre este nuevo proyecto literario, pero Jordi Évole ha querido compartir con los telespectadores del programa de Sonsoles Ónega un avance de la charla que mantuvo con Iñaki, en la que se desvela lo que opina el mencionado sobre las memorias de su ex suegro (Reconciliación) y la posibilidad de superarle en número de ventas.

💥 Jordi Évole nos cuenta en primicia cuál será uno de los invitados de @LoDeEvole ¡No te lo pierdas! Sigue #YAS22Ene en directo▶️ https://t.co/FUaXHdwvsl pic.twitter.com/9kKymDaX3c — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 22, 2026

«No creo que eso ocurra. Es un personaje global, con una trayectoria larguísima. Yo creo que eso no sucederá. Pero tendría su gracia», reconocía entre risas Iñaki cuando Évole le planteaba esa situación hipotética y le señalaba que, a día de hoy, Reconciliación es el libro de no ficción más vendido en España.

Más allá de este breve avance, Jordi Évole también ha revelado que Urdangarin se ha mostrado abierto y natural en cada una de las preguntas que se le formulaba. De hecho, hacía hincapié en que no ha tenido reparo en pronunciarse sobre ninguna de las etapas de su vida. «Hemos tenido una conversación íntima donde él ha hablado de todo lo que le he preguntado. No ha hablado desde el rencor o el ajuste de cuentas. Lo he visto desde un lugar muy tranquilo y en paz consigo mismo», contaba.

Iñaki Urdangarin en el programa ‘Pla Seqüència’. (Foto: RTVE)

Todo sobre las memorias de Iñaki Urdangarin

Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes. Así se llama el libro con el que Iñaki Urdangarin se estrenará el mundo editorial. El ex marido de la infanta Cristina ha dado un golpe en la mesa y, tras años de silencio, ha decidido contar su verdad. Saldrá a la venta el próximo 12 de febrero y en la sinopsis ya deja entrever que hablará como nunca sobre cada una de las etapas de su vida. Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos… Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo… por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido —las cumbres, pero también los valles— y compartirlo con honestidad», sentencia.