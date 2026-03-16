La AEMET revienta la Semana Santa y avisa: todavía es pronto pero las lluvias van a llegar

La Semana Santa se acerca rápidamente y muchos ultiman sus preparativos para los días de procesión. El Domingo de Ramos será el 29 de marzo y el final de este periodo festivo será el Lunes de Pascua, 6 de abril. En este sentido, los españoles miran al cielo para saber qué tiempo hará por esas fechas.

Meteored indica que no se puede saber con exactitud el tiempo que hará en Semana Santa, pero sí que se puede hacer un análisis en base a los datos históricos de la AEMET. Según los datos oficiales históricos de la Agencia Estatal de Meteorología, la precipitación media en estas fechas va de los 40 a los 50 litros por metro cuadrado en la mitad norte, como Santiago, Vigo o San Sebastián. A diferencia de zonas como Almería, Lanzarote o Las Palmas de Gran Canaria, donde no se llegaría a los 5 litros por metro cuadrado.

En cuanto a temperaturas, las máximas históricas en este período se ubican sobre los 23 grados en Lanzarote, Sevilla o Córdoba y el sureste peninsular. Las mínimas se situarían en León, Burgos, Teruel o Soria.

Borrascas en Semana Santa

Según algunas tendencias subestacionales del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, el modelo europeo alerta de una mayor probabilidad anticiclónica para los días de Semana Santa. Eso significa que, si se dan bloqueos anticiclónicos en el centro y norte de Europa, podría haber borrascas en España.

Las precipitaciones podrían ser por encima de la media dentro de ese periodo en el sureste, Baleares y Canarias. Asimismo, las temperaturas podrían oscilar hasta 1-2 grados por debajo de la media en el litoral mediterráneo, valle del Ebro, parte del sur y Pirineo. Sin embargo, todavía no hay certeza absoluta de lo que sucederá en el resto del país.