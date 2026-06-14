Alerta de Roberto Brasero por el cambio más drástico que llega hoy a España: «Aumenta la probabilidad de…»

Roberto Brasero lo tiene claro llega el cambio más drástico hoy a España, con un alta probabilidad de que se produzca un fenómeno poco común. Será mejor que nos preparemos para un domingo que vamos a poder recordar como recién sacado de un verano de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de empezar a pensar en algunos cambios que hasta el momento no sabíamos.

Este tiempo que tenemos por delante será el que nos hará incluso cambiar de planes en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Lo que nos está esperando, supera todas las expectativas habidas y por haber. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de novedades que acabarán marcando la diferencia. Estaremos a merced de esta situación nueva que podría ser la que nos afectará de lleno en unos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días.

Roberto Brasero lanza una alerta por el cambio más drástico

Será mejor que nos empecemos a preparar para una situación que nos llevará a estar pendientes de una previsión del tiempo que Roberto Brasero se encarga de explicar. Con la mirada puesta a una situación que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado.

Es momento de estar muy pendientes de un cielo que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar a toda velocidad con la mirada puesta a algunas situaciones que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Estaremos pendientes de esta novedad que, sin duda alguna deberemos tener en consideración.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, tocará tener en consideración en un domingo que realmente se convirtió en una pesadilla constante. Una situación que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a toda velocidad. Este tiempo que nos estará esperando en estos días en los que cada gesto cuenta. Este tiempo de verano que tenemos estos días puede dar a algunos cambios destacados.

Aumenta la probabilidad de tormentas por la tarde

Pese a que quizás la mañana empezará siendo relativamente agradable, lo que nos espera después, se convertirá en algo totalmente nuevo. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle se magnifica, si tienes planes esta tarde, toma nota de lo que te estará esperando.

Tal y como explica Roberto Brasero en su blog de Antena 3: «El domingo seguirá el calor pero el tiempo se volverá mucho más inestable. En capas altas de la atmosfera se irá colando aire frío, como el que traen las DANAS pero sin llegar a serlo esta del todo. La consecuencia será la mayor probabilidad de tormentas en el interior de la península a partir del mediodía: con probabilidad de chubascos y tormentas, acompañadas de posibles rachas muy fuertes de viento. Serán más probables en el interior de Galicia y de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Castilla La Mancha, sin descartarlas en el resto de montañas del centro y norte peninsular».

La AEMET coincide con esta previsión y nos explica que: «Con el debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, se espera una jornada inestable en el interior de la Península, mientras que en los litorales y en los archipiélagos continuará el tiempo estable. Se esperan algunas nubes bajas matinales en el litoral atlántico andaluz, Ceuta y Melilla. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del interior, de Galicia y del sur. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de posible granizo, en las mesetas, la cordillera Cantábrica, el oeste de Galicia, Extremadura, los sistemas Central e Ibérico, la cordillera Subbética y los Pirineos más orientales. En el este, el extremo sur y Baleares, habrá cielos despejados o alguna nube alta. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son posibles las brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego. Se espera algo de calima en los cielos del sur peninsular. Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Se podrán superar los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 36-38 grados en el valle del Ebro. Las mínimas bajarán en el suroeste y subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan descensos ligeros de las temperaturas».