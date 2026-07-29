Samuel Biener, meteorólogo: «Se acerca un domo de calor a España»

Un domo de calor a España se acerca, Samuel Biener es el meteorólogo que no duda en explicarnos lo que nos estará esperando esta recta final de julio. Los expertos están aplicando una serie de conceptos que no hemos escuchado nunca. La ciencia tiene explicación para lo inexplicable, un calor intenso que ha marcado estos días de julio a gran parte del territorio. Nadie o casi nadie en España, se escapa de unas cifras que están superando todos los récords, una ola de calor tras otra, está llegando sin darnos opción a tregua.

Tenemos que prepararnos para vivir unas olas de calor que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos tiempos. Esperamos vivir un respiro a medida que superamos esa canícula del verano en la que lo peor de esta estación se convierte en una realidad. Pero cuidado, quizás este año aprendemos que no sólo la canícula aumenta el riesgo de días en los que España se convierte en un horno y noches en las que cuesta dormir. Descubriremos un domo que es otro de los fenómenos para los que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario.

Se acerca un domo de calor a España

Un nuevo concepto en meteorología, una palabra que quizás nos traslada a otro país, en busca de una explicación a lo que está pasando. Son tiempos de conocer en primera persona un domo que quizás no hemos relacionado con el tiempo, pero gracias a Samuel Biener vamos a tener estos días muy presente.

Lo peor que nos podría pasar en estos días es un nuevo marcado aumento de las temperaturas que puede tener nombre propio. No es habitual que tengamos, hasta cuatro olas de calor o más, tal y como estamos viendo en este verano en el que parece que el termómetro no quiere bajar.

Nos enfrentamos, de nuevo, a una ola de calor que tiene personalidad propia. No todas son iguales, sino que tienen una serie de peculiaridades que debemos empezar a ver llegar. Gracias a los expertos de la AEMET ya estamos en alerta, marcando en el mapa las zonas más afectadas por este aumento de las temperaturas que puede ser casi histórico.

A partir de ahora vamos a incorporar un nuevo concepto a este calor que puede superar nuestras expectativas creando una sensación de lo más agobiante.

Samuel Biener nos explica qué es lo que está por llegar

Un experto en el tiempo, le da nombre propio a un fenómeno que pone los pelos de punta. Una nueva ola de calor está en proceso y puede acabar siendo la que nos dará una mirada a un cambio radical que quizás hasta ahora no habíamos ni visto llegar. Estamos viviendo un proceso que puede cambiarlo todo por completo en estas próximas jornadas.

Desde Meteored el meteorólogo Samuel Biener nos explica que: «La configuración atmosférica será muy similar a la última ola de calor, con una dorsal anticiclónica fortaleciéndose sobre España y varios descuelgues al oeste peninsular, que impulsarán una masa de aire muy cálida y cargada de polvo sahariano. En los próximos días habrá que perfilar la duración, extensión e intensidad del episodio, pero parece que el interior y el este de la Península serán las zonas más afectadas».

Siguiendo con la misma explicación: «Hoy y mañana las temperaturas repuntarán de manera casi generalizada en las comunidades peninsulares y Baleares, con altibajos en los próximos días en el tercio septentrional, pero manteniéndose muy elevadas en el resto. Si se mantienen las previsiones del modelo europeo, se sobrepasarán los 40 ºC en los principales valles y en las depresiones del noreste durante varias jornadas consecutivas, prácticamente desde mañana hasta el domingo. Si esto que hemos comentado acaba cumpliéndose, el viernes podría ser uno de los días más cálidos de la semana, a la espera de confirmar si el fin de semana la advección cálida se reforzará o no. Para esa jornada los mapas señalan hasta 44 ºC en el entorno de Córdoba, mientras que en Toledo, Zaragoza o Ciudad Real podrían rondar los 42 ºC. Habrá que ver si el polvo sahariano o la nubosidad diurna frenan algo la temperatura».

El norte puede salvarse de este aumento de las temperaturas que podría acabar con la llegada de unas esperadas lluvias: «En lo que respecta a las lluvias, en los próximos días se esperan algunos chubascos muy aislados en puntos del interior peninsular. A finales de semana la incertidumbre crece, pero los mapas intuyen que se acercarán algunas ondas que ayudarían a que las tormentas se extendieran por más regiones, pudiendo ser localmente intensas e ir acompañadas de fenómenos adversos».

Vamos a vivir una nueva semana de calor intenso que descargará sobre gran parte de la península. Alejándonos de un ligero descanso que parece que no ha durado lo que desearíamos en esta constante de olas de calor a la que nos estamos enfrentando.