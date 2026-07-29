El día 29 de julio de 2026 se presenta con cielo despejado en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en puntos del sistema Ibérico. Las temperaturas continuarán su ligero ascenso, alcanzando valores de hasta 39-40 grados en gran parte del territorio. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde el sol asomará tímidamente a las 06:55, prometiendo un espléndido día. Con una temperatura mínima de 23°C y máximas que alcanzarán los 42°C, la jornada se presenta sin riesgos de lluvia, lo que permitirá disfrutar del esplendor del día. Sin embargo, el viento del sureste hará que se sientan ráfagas de hasta 65 km/h, sugiriendo a los paseantes que sujeten bien sus sombreros.

Ya por la tarde, el cielo continuará despejado, invitando a salir y aprovechar las horas de luz, que se prolongarán hasta el atardecer a las 21:24. La sensación térmica puede superar los 42°C, creando un ambiente cálido y que, de por sí, puede sentirse un poco pesado, con la humedad relativamente alta. Así que, no olviden mantenerse bien hidratados y disfrutar de esta jornada de verano en la que el viento hará compañía.

Calatayud: ambiente inestable con chubascos y viento

La jornada en Calatayud se despierta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. Desde primera hora, se siente el soplo fresco del viento, que promete cambios en el ambiente. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21°C, pero no tardarán en llegar las nubes junto a algún chubasco disperso.

Si bien la mañana transcurre con ligeras ráfagas de viento, la tarde traerá consigo un descenso notable en las temperaturas, alcanzando solo 38°C y un aumento en la humedad que puede resultar agobiante. Se prevén rachas fuertes que superan los 30 km/h, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica puede bajar considerablemente.

Tarazona: cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 39 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, el ambiente será cálido, lo que podría invitar a disfrutar de un ligero aire fresco, aunque no hay previsiones de lluvia que alteren la jornada.

Un día así es ideal para pasear por los parques o disfrutar de una agradable charla al aire libre. Las condiciones son perfectas para realizar actividades diarias, aprovechando la tranquilidad que ofrece la temperatura.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET