TVE compra la mitad de los derechos audiovisuales de la liga femenina: emitirá cuatro partidos cada jornada

La liga femenina al fin sabe ya dónde se podrán ver sus partidos. A diez días de que arranque la Liga F, la Primera División del fútbol femenino en España, tiene televisiones oficiales. La totalidad de los partidos se verán en DAZN, el operador que se ha hecho con los derechos audiovisuales en la segunda ronda de la adjudicación. En la primera -cuando valían tan sólo cinco millones- no hubo comprador. Además, TVE emitirá la mitad de la liga, cuatro partidos por jornada, un lote que costaba dos millones de euros en la primera ronda de adjudicación, cantidad que la corporación pública se negó a pagar.

A falta de datos oficiales de cuánto han pagado por estos derechos audiovisuales, la liga femenina al menos tiene ya canales de televisión y plataformas donde se verán sus partidos. Ha sido a diez días del arranque de la competición, pero al menos ha sido. Y porque no quedaba otra. Este miércoles finalizaba el plazo de ofertas (el que más pagara, ya sin mínimo de dinero) y en la sede del Consejo Superior de Deportes se han abierto los sobres de las ofertas de las operadoras.

La totalidad de los derechos audiovisuales de la Liga F hasta 2029 se los lleva DAZN. Es curioso, porque DAZN los tenía… y renunció a ellos hace un año. Tenía un acuerdo por el que pagaba siete millones de euros y rompió el contrato al comprobar que no eran rentables. Ahora, esa misma DAZN -plataforma en streaming- compra los derechos otra vez, por menos precio (a falta de saber cifra exacta, pero menos es seguro) de los que los tenía antes.

El otro lote por el que se podía pujar era el de la mitad de los partidos de la liga: cuatro encuentros por jornada. Y eso se lo lleva RTVE, que no quiso pagar ni cinco millones de euros por la totalidad de la liga de fútbol femenino ni incluso dos por esto que ahora consigue. Así, la televisión pública tiene los derechos para emitir cuatro encuentros por jornada de la Liga F de los ocho que son totales. En este lote también se incluye la catalana TV3, que también venía emitiendo los encuentros de los equipos catalanes de este torneo.

Los derechos audiovisuales de la Liga F, que son hasta 2029, se han dado este miércoles porque en su primera ronda de adjudicación nadie puso la cantidad que se pedía: cinco millones por la totalidad de los encuentros y dos millones por la mitad. Como no hubo nadie que los pagara, porque no quisieron desembolsar ese dinero, se accedió a esta segunda ronda en la que ya se llevaban los derechos audiovisuales de la liga femenina quienes más pagaban.