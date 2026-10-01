No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 30 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 659 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de poder ver cómo Mabel está absolutamente convencida de que Salva tiene un nuevo ligue. Todo ello mientras no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pegar un corte a Josema.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ser testigos de cómo a Miguel no le ha temblado el pulso a la hora de hacer una petición de lo más inesperada a Gabriel. Todo ello mientras Julia se ha armado de valor a la hora de reprochar a Gabriel que haya tomado la decisión de despedir a sus tíos. Begoña, por su parte, cotillea la agenda de Gabriel y ve información clave para la familia De la Reina. Pablo, por su parte, ha hecho una oferta de lo más inesperada a Claudia. Tanto es así que no ha podido evitar quedarse completamente sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 660 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 1 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Manuela se siente profundamente nerviosa por la comida con los Salazar. Todo ello mientras la familia De la Reina hace todo lo que está en su mano para tratar de ganarse a Miranda para su causa. Son conscientes de que lo tienen verdaderamente complicado, pero no pararán hasta conseguir su cometido.

Gabriel, por su parte, hace todo lo que está en su mano para conseguir el perdón de Julia. Todo ello mientras Beatriz sorprende a Begoña entrevistando a su posible sustituta. ¡Es algo que no esperaba! Además, Claudia aprovecha para hacer reflexionar a Fina sobre Marta, mientras que Bianca termina el retrato de Digna. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.