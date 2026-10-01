Las chaquetas cortavientos cambian este otoño 2026 para convertirse en la prenda tendencia que todas las pijas llevarán en Madrid y Barcelona

Las chaquetas cortavientos han dejado de ser una prenda reservada al deporte para convertirse en una pieza habitual del armario urbano. Su función original es sencilla: crear una barrera frente al viento y proteger ligeramente de la humedad, pero la moda ha transformado esa utilidad en diseños cada vez más sofisticados. Entre las propuestas actuales destaca el modelo de Polo Ralph Lauren, una chaqueta de silueta oversize y corta que combina detalles funcionales con una estética contemporánea.

Disponible en oliva nueva y negro polo, tiene un precio de 345,00 euros en la web española de la firma. Lo que diferencia a una chaqueta cortavientos de otras es su elaboración ligera y su capacidad para proteger frente a las ráfagas de aire sin aportar el volumen de un abrigo. No todos los modelos son impermeables: un tejido hidrófugo puede soportar una lluvia ligera, pero no equivale a una prenda diseñada para lluvias intensas. La web REI explica precisamente esta diferencia al señalar que los cortavientos pueden ofrecer resistencia al agua para precipitaciones breves, mientras que una chaqueta impermeable está concebida para condiciones más exigentes. En distintos análisis de tendencias se ha señalado su regreso como una de las chaquetas protagonistas de 2026, especialmente por su capacidad para combinar funcionalidad y estilo.

Las chaquetas cortavientos son tendencia en otoño

Una silueta corta y oversize

El diseño de Polo Ralph Lauren juega con un contraste interesante: aunque la chaqueta es corta, su volumen es amplio. Esta combinación genera una silueta deportiva chic que funciona bien con prendas de tiro alto, pantalones rectos o faldas. El largo reducido permite que la cintura tenga mayor protagonismo y evita que la parte superior del conjunto quede excesivamente pesada.

Una prenda pensada para proteger

La chaqueta está confeccionada con una sarga resistente e hidrófuga. Este acabado ayuda a repeler parte de la humedad, aunque no debe confundirse con una impermeabilidad completa. REI recomienda distinguir entre prendas resistentes al agua y aquellas diseñadas para soportar lluvias prolongadas, una diferencia especialmente relevante cuando se elige ropa exterior.

Los detalles funcionales

Uno de los atractivos del modelo está en los elementos que mantienen su inspiración práctica. El cierre frontal combina una cremallera con broches a presión ocultos, mientras la capucha incorpora un cordón para regular el ajuste. El bajo también dispone de cordón, permitiendo modificar la silueta.

Los bolsillos delanteros aportan espacio para pequeños objetos y refuerzan el carácter utilitario de la pieza. Son recursos que no están únicamente decorativos, sino que ayudan a que la chaqueta conserve la funcionalidad asociada al cortavientos.

Dos colores fáciles de combinar

Polo Ralph Lauren ofrece el modelo en oliva nueva y negro polo. El primero introduce un matiz militar y natural que puede combinarse con beige, crema, denim o marrón. El negro, en cambio, permite construir estilismos más sobrios y urbanos, y funciona prácticamente como un neutro.

La elección también puede depender del resto del armario. El verde oliva aporta más personalidad desde una base informal, mientras que el negro facilita llevar la chaqueta con prendas de sastrería o accesorios más elegantes.

Cómo llevar una chaqueta cortavientos en la ciudad

La nueva lectura del cortavientos permite alejarlo del conjunto deportivo. Una opción consiste en llevar el modelo con pantalones de vestir y calzado limpio para crear contraste entre una prenda funcional y otras de líneas clásicas.

También puede combinarse con vaqueros, zapatillas y camiseta para un conjunto sport urbano. Con una falda midi o un vestido, la chaqueta introduce un punto deportivo que actualiza prendas más femeninas.

Un modelo para entretiempo

Por su estructura ligera, la chaqueta cortavientos resulta especialmente interesante durante las estaciones de transición. Puede llevarse sobre una camiseta cuando las temperaturas son suaves o combinarse con un jersey fino cuando refresca.

La posibilidad de ajustar capucha y bajo permite adaptarlo a las condiciones del momento y modificar ligeramente su apariencia. Además, su volumen oversize facilita colocar una capa debajo sin perder comodidad.

Cuál es el precio de la chaqueta de moda

El Cortavientos recortado de Polo Ralph Lauren tiene actualmente un precio de 345,00 euros en la página española de marca y está disponible en dos colores. El coste sitúa la prenda dentro de la gama premium, donde el diseño, los materiales y los acabados tienen un peso importante.

La propuesta demuestra cómo una prenda creada originalmente para responder a una necesidad práctica puede convertirse en un elemento de moda. Su combinación de sarga resistente, acabado hidrófugo, silueta corta, volumen amplio y detalles ajustables permite llevar el cortavientos más allá del contexto deportivo y convertirlo en una opción contemporánea para el día a día, sin perder su carácter funcional ni complicar el estilismo cotidiano en absoluto.