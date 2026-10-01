El detalle que cambia todo sobre el piso en el que vive Juls Janeiro en Madrid: Jesulín posee el 75% de la propiedad

Juls Janeiro se estrenó como propietaria el pasado mes de junio. Con tan solo 23 años, la joven acaparó todas las miradas al conseguir algo que, a día de hoy, está al alcance de muy pocos jóvenes: tener una vivienda a su nombre. Se trata de un inmueble situado en el exclusivo barrio madrileño de Valdebebas y valorado en 600.000 €. Sin embargo, aunque hasta ahora habían trascendido algunos detalles sobre sus privilegiadas instalaciones, recientemente ha salido a la luz un dato desconocido que cambia por completo lo que se sabía sobre dicha compra.

Tal y como ha narrado el periodista Luis Pliego, la joven tendría únicamente el 25% de la vivienda a su nombre, mientras que el 75% restante pertenecería a su padre, Jesulín de Ubrique. De esta manera, en el caso de que Juls haya aportado algo económico a la compra, habría pagado alrededor de 150.000€, mientras que el torero habría asumido los 450.000 € restantes.

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Desde que trascendió la adquisición, Julia ha sostenido que pudo pagar su piso gracias al dinero que obtuvo tras ganar la demanda judicial que interpuso contra Mediaset España, por la que recibió cerca de 220.000 €. Una cantidad que habría sido más que suficiente para afrontar los 150.000 € correspondientes a su participación del 25% de la vivienda. Siempre y cuando haya pagado su parte, como ella misma ha comentado delante de las cámaras en repetidas ocasiones. En cuanto a cómo se han llevado a cabo estos pagos, Pliego ha señalado que la casa no tiene hipoteca y que se pagó a tocateja.

Esta información ha puesto sobre la mesa que las tres cuartas partes de esa casa serán, el día de mañana, parte de la herencia del diestro, donde entraría Andrea Janeiro, su primogénita. «Si Jesús Janeiro tiene cuatro hijos, no sería descabellado pensar que en su testamento legue el 25% de la propiedad a cada uno. […] Técnicamente, un cuarto de esa casa es de Andrea Janeiro», sostenía Pliego desde el plató de El verano se mueve.

Así es la casa de Juls Janeiro en Madrid

Aunque en estos últimos meses, Juls ha compartido con sus seguidores de Instagram algún que otro rincón de su nuevo hogar en la capital, lo cierto es que fue Kike Calleja el primero en dar algún que otro detalle de la zona y de la vivienda. «Es vecina mía, así que le doy la bienvenida. […] No falta nada en este barrio. Tenemos un montón de restaurantes, unas terrazas impresionantes, supermercados, centros médicos… Juls ha tenido muy buen ojo. […] Se trata de un complejo que cuenta con piscina, dos pistas de pádel, trastero, garaje, espacio de coworking, gimnasio totalmente equipado y hasta un gastrobar para la comunidad, perfecto para las celebraciones. Se desconoce si ha optado por la versión de 1 dormitorio, 2 o 3. Pero el más pequeño está a la venta por medio millón de euros», contó en el programa citado anteriormente.

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A esto hay que sumar que, desde su mudanza, se ha convertido en vecina de rostros muy conocidos en nuestro país, como Raúl Asencio, Sergio Ramos, Jorge Fernández, María Jesús Ruiz o Violeta Mangriñán, entre otros muchos.