Los Javis, directores de ‘La Bola Negra’, sobre Lorca: «Me robaron un referente cuando yo era pequeño»

La Bola Negra está siendo la nueva sensación del cine español. Una película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi inspirada en textos inconclusos de Lorca y que aborda la diversidad sexual en la épica de la Guerra Civil Española. El largometraje ha conseguido un gran éxito en el Festival de Cannes y ha sido elegida para representar a España en los Óscar.

En una de las entrevistas durante la gira de promoción de la película, ambos directores explicaron la forma en la que se estudia a Lorca y cómo supuestamente se omite su orientación sexual, denunciando así la homofobia que existe en el sistema.

La queja de los Javis

«Silenciarle y estudiarle de una manera completamente aséptica ha sido homofobia toda la vida» respondió en rueda de prensa Calvo como forma de denuncia social. Su reclamación se fundamenta en la ocultación de la homosexualidad del poeta en ámbitos educativos, privando a los jóvenes (como en su caso) de tenerle como referente del colectivo homosexual y verle como un espejo donde mirarse.

Javier Ambrossi reiteró el discurso de su compañero de dirección: «Si ocultas la parte de la sexualidad y conviertes a Lorca en un poeta sin explicar nada más, nos estás robando un referente». «A mí me robaron un referente cuando yo era pequeño y estudiaba a Lorca. Si a mí me lo hubieran explicado, para mí hubiera tenido una importancia mucho más grande» argumentó Ambrossi.

Lluvia de críticas

La crítica en redes sociales no tardó en sacudir el discurso de los directores españoles. Numerosos profesionales de la educación calificaban las afirmaciones de exageradas y falsas. Al igual que muchos usuarios de diferentes generaciones en redes sociales, explicaban que Lorca siempre ha sido tratado abiertamente como homosexual y que no podían tratar su experiencia personal como regla general.

Periodistas como Rubén Amón rebatieron la idea de Los Javis de que la homosexualidad del poeta fuese un secreto. Explicó que «disponemos de una abrumadora información en la sociedad de lo que es Lorca: de la obra a la vida, como que para qué quien lo descubre se sienta en la obligación de reivindicar nada». «Lo cual no contradice el mérito de la película», remarca el periodista.

Otros sectores achacaron el intento de Los Javis de «monopolizar» la figura de Lorca, reduciendo su nombre y su talento al hecho de tener una determinada orientación sexual. Para muchos críticos literarios, reducir toda su genialidad literaria, su complejidad política y su trágico final únicamente a la sexualidad resulta simplista.