En 2006, Matt Damon fundó una ONG dedicada al agua después de ver las dificultades que atravesaba una aldea africana. 20 años después, su misión ha llegado a más de 92 millones de personas

Matt Damon es conocido por su carrera cinematográfica. Sin embargo, detrás de su trayectoria como actor existe también una faceta vinculada a la defensa de los derechos básicos que comenzó a tomar forma hace dos décadas. En 2006, después de conocer de cerca las dificultades de varias comunidades africanas, decidió implicarse en la lucha contra la falta de acceso al agua potable.

El origen de ese compromiso está en una escena aparentemente sencilla: un paseo junto a una niña en una zona rural de Zambia para recoger agua al terminar las clases. La conversación que mantuvieron durante aquel trayecto hizo que Damon comprendiera hasta qué punto algo tan básico como disponer de un pozo podía condicionar el futuro de una persona.

20 años después de aquella experiencia, la organización que ayudó a poner en marcha ha extendido su trabajo a numerosos países y, según los datos difundidos por la propia entidad, su misión ha llegado a más de 92 millones de personas.

Un viaje que cambió su vida

Nacido en 1970 e hijo de padres separados, Matt Damon creció en Massachusetts y desde joven estuvo expuesto a una educación exigente por parte de su madre. Su carrera cinematográfica comenzó a despegar durante los años noventa y en 1992 consiguió uno de sus primeros papeles protagonistas en Código de honor.

La fama llegaría después con títulos como El indomable Will Hunting, película que escribió junto a Ben Affleck, pero su relación con los problemas sociales no nació en los platós. Antes de convertirse en una estrella internacional ya había viajado fuera de Estados Unidos con su madre y había conocido situaciones de pobreza en países en desarrollo.

Años más tarde, una experiencia en el África subsahariana terminó de cambiar su perspectiva. Mientras trabajaba en Zambia, Damon pasó tiempo con familias que tenían enormes dificultades para acceder a agua potable y sistemas adecuados de saneamiento. La falta de una fuente de agua cercana obligaba a muchas personas a dedicar buena parte de su jornada a conseguirla.

La conversación que nunca olvidó

Entre todos los momentos que vivió durante aquel viaje, hubo uno que terminó convirtiéndose en el recuerdo más importante. Matt Damon acompañó a una niña a recoger agua después de salir de clase. Ambos llevaban un bidón y, debido a la diferencia de idiomas, se comunicaban mediante un traductor.

En el trayecto, el actor le preguntó si aquel lugar era donde quería vivir cuando fuera mayor. La respuesta de la niña le sorprendió. Según contó en el podcast ReThinking, presentado por Adam Grant, ella le explicó que quería marcharse de allí y trasladarse a Lusaka. Su objetivo era convertirse en enfermera.

Pero fue después, ya dentro del coche, cuando comprendió la dimensión real de aquella conversación. Si alguien no hubiese construido un pozo cerca de la vivienda de aquella chica, sus posibilidades de acudir a clase habrían sido mucho menores, porque tendría que dedicar una parte considerable del día a recoger agua para su familia.

Un documental y una ONG

En 2006, mientras trabajaba en el documental Running the Sahara, Matt Damon decidió transformar aquella preocupación en un proyecto concreto. Ese mismo año impulsó H2O Africa Foundation, una organización centrada inicialmente en llamar la atención sobre los problemas relacionados con el agua y el saneamiento en el continente africano.

La fundación nació vinculada al proyecto cinematográfico y tenía entre sus objetivos dar visibilidad a una crisis que, pese a afectar a millones de personas, permanecía lejos de la atención cotidiana de buena parte de la sociedad occidental.

Sin embargo, Damon pronto comprendió que la concienciación por sí sola no era suficiente. Hacían falta conocimientos técnicos, financiación y proyectos capaces de mantenerse en el tiempo.

En 2008 conoció a Gary White, ingeniero especializado en agua y saneamiento, durante la Iniciativa Global Clinton. Aquel encuentro resultó decisivo para el siguiente paso de su trayectoria filantrópica.

La misión de Matt Damon

La colaboración entre ambos desembocó en una nueva etapa y en la consolidación de una organización dedicada a ampliar el acceso al agua y al saneamiento. Matt Damon pasó de prestar su imagen a una causa concreta a involucrarse cada vez más en su funcionamiento y divulgación.

Dos décadas después de aquel viaje a Zambia, el recuerdo de aquella joven sigue siendo una de las historias que mejor explican su compromiso. Ella quería estudiar, marcharse a Lusaka y convertirse en enfermera. Para Damon, aquella conversación permitió comprender que un pozo situado a pocos metros de una vivienda podía representar mucho más que agua: podía significar tiempo para estudiar y una oportunidad de construir un futuro diferente.

Así comenzó una faceta de su vida alejada de Hollywood que acabaría adquiriendo una dimensión internacional. Mientras su nombre continúa ligado al cine, su trabajo en materia de agua y saneamiento se ha convertido en una parte esencial de su trayectoria pública.

Según las cifras de la organización, más de 92 millones de personas han sido alcanzadas por su misión, una cifra que refleja hasta qué punto aquella experiencia en una zona rural de Zambia terminó cambiando el rumbo de su vida.