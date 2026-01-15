Matt Damon recuerda su primera vez a las órdenes de Clint Eastwood: «¿Quieres hacerles perder el tiempo a todos?»

A sus 55 años, Matt Damon posee una carrera envidiable para cualquier actor del mundo. Ganador de la estatuilla dorada al mejor guion original con Ben Affleck por El indomable Will Hunting (1997), la estrella estadounidense ha trabajado a las órdenes de los mejores cineastas. Desde Francis Ford Coppola en Legítima defensa (1997) a Steven Spielberg en Salvar al soldado Ryan (1998), pasando por figuras de la talla de Steven Soderbergh, Terry Gilliam o los hermanos Coen. Sin embargo, ninguno de ellos le ha causado a Damon tanto impacto como el director que lo dirigió en Invictus (2009), Clint Eastwood. Entre otras cosas porque el último llanero solitario de Hollywood, le dio una lección que el propio intérprete ha querido recordar ahora en una reciente charla con Conan O’Brien.

En 2024, el realizador de Sin perdón (1992) nos regaló la poco valorada Jurado Nº2 y aunque asegura querer seguir dirigiendo películas, sus 95 años parecen dinamitar cualquier nueva entrega. Damon en cambio, está viviendo una segunda época dorada en su trayectoria, protagonizando este año La odisea, la más ambiciosa y esperada producción de Christopher Nolan. Por mucho que pasen los años eso sí, Damon seguirá recordando con cariño su presencia en Invictus, pues gracias al trabajo de Eastwood volvió a estar en las quinielas de la alfombra roja, 12 años después de su primera nominación en la cinta en la que daba vida al inteligente y rebelde, Will Hunting.

Matt Damon en ‘Invictus’: su primer contacto con Eastwood

La anécdota que contó el actor refiriéndose al primer día de rodaje de Invictus, tiene su contexto. Damon encarnaba en la cinta a François Pienaar, un jugador de rugby sudafricano. Dicho dialecto es bastante complejo de perfeccionar, así que el norteamericano pasó seis meses entrenando dicha forma de hablar con un entrenador.

Por eso, cuando llegó al set, Damon quería demostrar que podría ser el mejor Pienaar en todo momento y buscar la aprobación de Eastwood, quien era su ídolo. La realidad de lo sucedido terminó siendo bastante diferente y pragmática:

«Y llegué (al set) listo. Era mi oportunidad de trabajar con uno de mis héroes. La primera toma, la hice…había varias maneras de hacer la escena y él simplemente me decía ‘Corten y sigamos’. Yo decía ‘esperen, esperen, jefe. Quiero, ya sabes, hacer otra. ¡Esa fue la primera!’ El dijo ‘¿Por qué? ¿Quieres hacerles perder el tiempo a todos?’. Y yo le dije ‘no, supongo que seguiremos adelante’. Y fue una sola toma», contaba Damon en el podcast Conan O’Brien Needs a Friend.

Lejos de ser una apreciación brusca, el intérprete explicó que siempre hubo «amabilidad» en el tono de Eastwood. Un año después, volvieron a trabajar juntos en Más allá de la vida.

Los próximos proyectos de Damon

Mucho antes de La odisea, podremos ver a Matt Damon en El botín, la cinta que lo vuelve a reunir con Ben Affleck y que llega a Netflix mañana, 16 de enero. En 2027, regresará a la franquicia de Ocean’s Eleven con Ocean’s 14, donde se reencontrará con la mayor parte de ese magnífico elenco conformado por Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts y compañía.