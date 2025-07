Clint Eastwood siempre lo tuvo claro: este es el peor western de la historia del cine

El cine como todo arte tiene sus referentes y por ende, prescriptores autorizados para hablar de ciertos registros. Por eso, cuando queremos hablar del género del terror, no son pocas las ocasiones en las que hemos estado atentos a lo que el escritor Stephen King tenía que decir de una u otra película. Tras él, Quentin Tarantino, Martin Scorsese o Christopher Nolan se han prodigado a la hora de recomendar los largometrajes viejos y modernos que más les han llamado la atención. Al igual que ellos, Clint Eastwood también ha sido una figura referencial y una autoridad contrastada dentro del celuloide. Pero, sobre todo él mejor que nadie sabe discernir entre la mejor cinta del oeste y el peor ejemplo de western que nos ha dejado el cine. Y claro, esto último lo tiene bien claro el viejo llanero solitario de la gran pantalla.

Según se puede leer de sus propias declaraciones en la biografía que le escribió Christopher Frayling a principios de los 90, Eastwood no tenía pelos en la lengua a la hora de rajar de lo lindo de Missouri (1976). Una producción dirigida por el gran Arthur Penn que tuvo como protagonistas a dos leyendas como Marlon Brando o Jack Nicholson. Penn tuvo varios éxitos autorales en los 60, como El milagro de Ana Sullivan (1962), La jauría humana (1966) o Bonnie y Clyde (1967) y aunque es cierto que Missouri no es la obra más destacada de su filmografía, la inquina personal del actor y director es bastante llamativa, pues no deja de ser un relato entretenido que con el tiempo fue haciéndose un hueco en el corazón de los nostálgicos de esta tipología de películas otrora. La prensa especializada fue piadosa y de hecho, a día de hoy encontramos más apuntes y reseñas positivas que descripciones agresivas con la producción de la United Artist. Eso sí, terminó siendo un bajón económico en cuanto a su recaudación. Costó 10 millones de dólares y recaudó 18 millones en todo el mundo y 14 en suelo norteamericano. Cifras muy pobres si tenemos en cuenta el reconocimiento internacional de sus estrellas protagonistas

El peor western del cine según Eastwood

Para poner un poco en contexto las palabras de Eastwood, primero debemos explicar un poco el argumento de la cinta. Según la sinopsis oficial, Missouri se centra en la figura de David Braxton, un ranchero de Montana que ha trabajado toda la vida para forjarse una vida. Así, tras años de trabajo sin descanso y una gran capacidad de resiliencia, su esfuerzo se ve recompensado con la creación de un vasto imperio que suma una fortuna gigantesca.

Sin embargo, un despiadado ladrón de caballos amenaza todo lo que tanto le ha costado conseguir y sin un excesivo caso por parte de las autoridades, termina decidiendo tomarse la justicia por su mano contratando a un sádico justiciero que atrape al infame cuatrero. Aparte de la titánica presencia de Brando y Nicholson, el reparto tuvo a toda una serie de rostros reconocidos de la época como Randy Quaid (El expreso de medianoche), Kathleen Lloyd (Fiscales para la justicia), Harry Dean Stanton (Una historia verdadera), Richard Bradford (Los intocables de Eliot Ness) y Fredric Forrest (La conversación), entre otros. Missouri está disponible bajo compra o alquiler en Prime Video y Apple TV.

Una enemistad con Brando

Más allá de lo buena o mala que le pudiese parecer Missouri, lo cierto es que la opinión de Eastwood parece condicionada por la enemistad creativa con Brando. El actor de El Padrino (1972) no soportaba la forma de actuar del que por aquel entonces era el actor de moda de la industria.

Eastwood dijo lo siguiente en la novela escrita por Braxton: «No tenía un buen libreto. Y obviamente ellos también lo sabían. ¿Por qué si no iba un tipo a vestirse como su propia abuela? Brando debió pensar ‘Aquí no hay nada. Así que me lo voy a pasar bien’. Y se fue a hacer el payaso’».

Lejos de controlar los problemas en el set, Penn se dio cuenta que no tenía ningún sentido intentar atar en corto a dos almas tan indomables como Brando o Nicholson, con lo que Missouri terminó siendo catalogado como uno de los rodajes más complicados de su década. Para Eastwood la cinta terminó siendo el peor western del cine y eso, es mucho decir de la boca del hombre que nos ha reglado grandes clásicos del género como El bueno, el feo y el malo (1966), El jinete pálido (1985), Sin perdón (1992).