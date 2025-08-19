Lorena García retrata al secretario general del PSOE en Castilla y León por los incendios: «¡No se lo permito!»

Lorena García, presentadora de Espejo Público (Antena 3), se enfrentó el pasado martes Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, después de que el político insinuase que todas las informaciones que se están dando sobre los incendios que arrasan su región se hacen «desde la atalaya de los medios en Madrid» ya que, según él «se conoce muy poquito el territorio, se está completamente ausente». Ahí fue cuando la periodista de Atresmedia se puso muy seria e implacable con el socialista: «No lo voy a permitir, señor Martínez. Hacemos un esfuerzo ingente todos, conozcamos o no el territorio. Por eso, le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación. Le habla una persona que conoce el terreno. ¿Usted conoce el Alto Tajo? ¿Le suena el incendio de la Riba de Saelices? Yo tengo una casa a 10 kilómetros. Conozco como nadie esa zona, las zonas rurales y a los 11 bomberos que murieron en el incendio. Así que no se lo permito. Los medios hacemos una labor enorme».

Los incendios están destrozando varias zonas de nuestro país con más 157.000 hectáreas calcinadas, cuatro víctimas mortales y miles de evacuados. Castilla y León está siendo la comunidad más afectada, con incendios de gravedad dos en Zamora y León.

En los programas de televisión, los incendios son la noticia más importante. El martes pasado, en pleno debate de Espejo público, intervino en una conexión en directo Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León y fue entrevistado por la presentadora Lorena García (sustituta de Susanna Griso en verano).

Todo comenzó cuando Carlos Martínez habló de la petición del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha revelado en redes sociales que, hace 48 horas, había solicitado al presidente del Gobierno más medios del Ejército para combatir los incendios. A pesar de ello, no ha recibido nada de los recursos solicitados.

El socialista daba su versión de los hechos: «Les pediría, dadas las polémicas que se están generando, hacer un mínimo ejercicio de empatía para poder ponernos de parte de los vecinos que están soportando estoicamente y en demasiada soledad este combate contra los incendios». Martinez insistía que había que «conocer bien el terreno» y Lorena García le respondió: «Pero para eso están los técnicos, usted lo sabe. No hace falta que el señor Mañueco esté al frente». Pero el político seguía en sus trece y no dejaba que la periodista le preguntase más cosas.

Pero la tensión llegó cuando Carlos Martínez dijo: «No quiero politizar, les he escuchado tanto tiempo polemizar desde la atalaya de los medios de comunicación de Madrid que se conoce muy poquito un territorio…».

Fue aquí cuando Lorena García estalló: «No lo voy a permitir, señor Martínez. Hacemos un esfuerzo ingente todos, conozcamos o no el territorio. Por eso, le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación».

La presentadora puso en evidencia al político socialista al decirle: «Le habla una persona que conoce el terreno. ¿Usted conoce el Alto Tajo? ¿Le suena el incendio de la Riba de Saelices? Yo tengo una casa a 10 kilómetros. Conozco como nadie esa zona, las zonas rurales y a los 11 bomberos que murieron en el incendio. Así que no se lo permito. Los medios hacemos una labor enorme. Tenemos a compañeros a pie de incendio, cosa que no han estado algunos políticos para contárselo a los espectadores».

Martínez le pidió disculpas, señalando que “se están malinterpretando” sus palabras.