Es una obra maestra y le quedan horas: la película de terror que está a punto de desaparecer de Netflix

Bienvenidos a Derry ha vuelto a poner de moda el tétrico y pesadillesco universo de Stephen King y ahora, los suscriptores de la «gran N roja» deben apresurarse si quieren ver la cinta de la que parte todo. Porque sí, lamentablemente la obra maestra del terror It va a desaparecer en pocas horas de Netflix. Y con ello, la marca de vídeo bajo demanda se queda sin ninguna parte de la dilogía con la que Andy Muschietti conquistó los cines en 2017 y 2019.

La extensa obra de King ya tuvo una famosa adaptación televisiva en los 90 en la que Tim Curry encarnó al tenebroso payaso. Pero fue hace casi una década cuando el cineasta argentino elevó al siguiente nivel, el horror de este sombrío planteamiento sobrenatural que incluye asesinatos infantiles sobre una leyenda maldita en el pueblo de Derry. Hoy es el último día para ver la obra maestra del terror que consiguió batir un récord meritorio en la taquilla en su momento, más allá de sus más que seguros notables números de visualizaciones dentro de Netflix. Y es que a pesar de que habitualmente pueda ser un género de reclamo reducido, IT es la película de terror más taquillera de todos los tiempos. Un proyecto que logró aunar 701 millones de dólares en el box office internacional, superando a otras estimables y reconocidas producciones como El sexto sentido o El exorcista.

Parte de ese mérito nace de la confección de un guion escrito por Chase Palmer, Cary Joji Fukunaga y Gary Dauberman y por supuesto, de la confección de un casting que funciona a las mil maravillas. Sobre todo en la elección actoral del principal antagonista, Bill Skarsgård. No obstante, ¿de qué trata It? ¿Podemos verla sin haber visto la serie de Bienvenidos a Derry? ¿dónde estará disponible después de su marcha de Netflix?

La obra maestra del terror que desaparece de Netflix

La historia de It parte de la desaparición de varios niños, entre los que se incluye Georgie Denbrough, el hermano pequeño de Bill, uno de los protagonistas principales que decide junto a varios amigos, investigar el suceso. Así, siete niños conocidos con el sobrenombre del «Club de los Perdedores» deben enfrenarse al monstruo de Pennywise. Pero también a sus propios traumas personales y al acoso de los matones del pueblo.

La trama se divide en dos etapas. En la primera parte se recoge la aventura infantil y en la secuela, el crecimiento de sus protagonistas, 27 años después de su enfrentamiento con el payaso. En la continuación estos niños ya mayores cumplen su promesa, regresando a Derry para poner punto y final a la maldición sádica del tenebroso payaso. La serie reciente es una precuela que explora los orígenes de Pennywise en la década de 1960.

Aparte de la brillante caracterización de Skarsgård, el elenco infantil de It concentra a varios rostros conocidos de la industria. Jaeden Martell (Midnight Special), Sophia Lillis (Mi tío Frank), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Ciudad en llamas), Jack Dylan Grazer (We Are Who We Are) y Chosen Jacobs (Castle Rock), entre otros.

Seguirá presente en el streaming

Aunque esta obra maestra del terror se despide de Netflix en pocas horas, It seguirá estando disponible en la plataforma de HBO Max y Movistar Plus. Para disfrutarla, no es necesario ni mucho menos haber visto Bienvenidos a Derry, pues la serie funciona como un complemento de una dilogía que se comprende por sí sola.