Alerta para los fans del western: este clásico del oeste de Kevin Costner se despide de Netflix

Los amantes del cine del oeste aplaudieron con esfuerzo la ambiciosa y reciente iniciativa de Kevin Costner para resucitar el género a través de la fallida dilogía Horizon: An American Saga (la primera parte está disponible en Netflix). Sin embargo, el júbilo actual de dichos fans va sufrir un importante revés: La gran N roja se carga de su catálogo el clásico del cine de los 90, Wyatt Earp.

Para su estreno en 1994, el intérprete californiano ya era una estrella consagrada en Hollywood. Había protagonizado Los intocables de Eliot Ness para Brian De Palma a finales de los 80 y en 1991 lograría alzarse con el Oscar a la Mejor dirección y a la Mejor película por Bailando con Lobos. Por eso, para cuando se proyectó Wyatt Earp, la temática del oeste ya estaba estrechamente vinculada al nombre de un Kevin Costner que representaba ese western tardío, alejado del éxito otrora de una tipología que ahora va a perder con su salida de Netflix otro espacio de valor en el streaming.

‘Wyatt Earp’: la cinta del oeste de Kevin Costner dice adiós a Netflix

El western siempre se ha caracterizado por funcionar como un espacio de mitificación cinematográfico en el que la realidad se entremezcla con las leyendas de héroes y forajidos estadounidenses. Pero quizás, Wyatt Earp sea la cinta que más apuesta por la veracidad histórica de la figura de este agente de la ley. Algo que coincide con el revisionismo de las últimas etapas del género y con una mirada melancólica y crítica representada a la perfección tanto por el filme que nos ocupa hoy, como por ejemplos de la talla de Sin perdón (1992).

Dirigida por el Lawrence Kasdan, responsable también de Silverado (1985)-otra cinta del oeste con Kevin Costner-, Wyatt Earp realiza una radigrafía general de la vida del personaje. Así, durante tres horas somos testigos de momentos clave de la vida de Wyatt (Costner). Desde el impacto de la muerte de su primera esposa, pasando por su transformación en ley y el famoso tiroteo en el OK Corral contra la banda de los Clayton. El guion lo firma Dan Gordon y el propio Kasdan, quien tiene por otra parte una gran carrera como escritor a sus espaldas, habiendo colaborado en el libreto original de Star Wars: El imperio contraataca (1980), En busca del arca perdida (1981) o El guardaespaldas (1994).

Aparte de Costner, el elenco principal de la película se completa con nombres de la altura de Dennis Quaid, Gene Hackman o Michael Madsen, con apariciones secundarias de peso como la de Mark Harmon, Tom Sizemore, Catherine O’Hara y Bill Pullman, entre otros.

Obtuvo buenas críticas por parte de la prensa especializada y una nominación al Oscar a la mejor fotografía y de forma completamente injusta, los Razzie la «premiaron» con las categorías de Peor actor para Costner y Peor remake o secuela.

¿Cuándo desaparece de Netflix?

El 27 de febrero será el último día para ver Wyatt Earp en Netflix. Por suerte el título seguirá estando disponible en Filmin.