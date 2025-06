Antes de fracasar con ‘Horizon’, Kevin Costner lideró este gran drama disponible sólo en Netflix

«No es país para viejos», rezaba el título de la gran película con la que los hermanos Coen conquistaron la alfombra roja en 2008. El filme, adaptaba la novela homónima de Cormac McCarthy aupándose en esa idea de decadencia y de pérdida de valores generacional y sin ser tan catastrofistas como el relato, si que es verdad que hoy Hollywood, vive con cierto a los autores generacionales que fueron tendencia otrora para el celuloide. Ahí está Francis Ford Coppola con Megalópolis (2024), Clint Eastwood y su estreno limitado para Jurado Nº2 (2024) o Kevin Costner, quien a pesar de su ruinosa bilogía Horizon, ahora brilla con Uno de nosotros (2020) en Netflix.

El autofinanciamiento de los dos capítulos de Horizon: An American Saga, los cuales tuvieron un presupuesto completo de 200 millones de dólares, no han recaudado ni mucho menos lo esperado por un Costner que difícilmente va a volver a dirigir una película para un gran estudio. Porque tiempo atrás queda el impacto mediático y académico de un hombre que a principios de los 90, logró llevarse dos estatuillas doradas (mejor dirección y película) gracias a Bailando con Lobos (1990). No obstante, el filme que venimos a recomendar hoy poco tiene que ver con el western prototipo de la América rural a la que el intérprete nos tiene acostumbrados. Pero no por ello, esta adaptación de la novela homónima de Larry Watson no posee el valor de algunos de sus mejores filmes. Aunque su producción, marcada fuertemente por el COVID, mermó sus resultados en la taquilla. Independientemente de haber obtenido unas excelentes críticas como trabajo del género «atípico» y realmente conmovedor. Bezucha comenzó su carrera con Big Eden (2000) y La joya de la familia (2005). Pero su carrera ha destacado sobre todo por el campo del guion, firmando trabajos posteriores a este como Una buena casa (2021) y la quinta temporada de Fargo (2023).

El éxito de Kevin Costner en Netflix se podría explicar sólo con esto y sin embargo, esta segunda oportunidad para la historia dirigida por Thomas Bezucha no tendía sentido sin su planteamiento inicial. Pero, ¿de qué trata realmente Uno de nosotros?

‘Uno de nosotros’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Uno de nosotros es la siguiente: «Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge y su mujer Margaret dejan su rancho en Montana para rescatat a su nieto Jimmy en Dakota del norte. El pequeño está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, ya que la nuera se había vuelto a casar con otro hombre. La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos».

Aparte de contar con Kevin Costner, la cinta disponible en Netflix tiene el coprotagonismo de otra actriz experimentada de la talla de Diane Lane, quien como curiosidad ya fue pareja en la ficción de Costner en El hombre de acero (2013), interpretando ambos a los padres de Superman. El resto del casting se completa con Jeffrey Donovan (Fargo II), Booboo Stewart (Crepúsculo: Elipse), Lesley Manville (El hilo invisible), Kayli Carter (Godless), Will Brittain (Derribad al hombre), Bradley Stryker (The Order) y Greg Lawson (Wynonna Earp).

Kevin Costner en Netflix

El desempeño de Kevin Costner en Netflix podría resumirse en la ejecución del único largometraje original de la compañía que el actor ha protagonizado, Emboscada Final (2019). Aunque por supuesto, hablamos de una estrella que tiene varios de sus filmes disponibles en el catálogo del estudio californiano. Desde comedias como Dicen por ahí (2005) hasta dramas románticos del impacto de El guardaespaldas (1992) y por supuesto, pasando por westerns clásicos del perfil de Silverado (1985) o Wyatt Earp (1994).

Con poco más de una hora y media de duración, Uno de nosotros es la opción perfecta para una tarde de cine de calidad en el hogar. Más aún, teniendo en cuenta la cantidad de novedades sin demasiado fuste que el terminal liderado por Ted Sarandos lanza a su catálogo cada semana. Grandes interpretaciones vertebradas en emociones honestas, sin caer en la exageración o en el exceso. En definitiva un clásico de otro tiempo que no es muy común de ver entre la cantidad de tendencias virales sin alma que asolan el streaming.