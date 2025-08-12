Laporta deja tiritando al Barça Femenino por sus problemas de fair-play

El Barça Femenino afronta un inicio de temporada marcado por la incertidumbre y las restricciones económicas, sufriendo los problemas del equipo masculino. A las puertas del curso 2025-26, el equipo dirigido por Pere Romeu cuenta con sólo 17 fichas del primer equipo, dos de ellas de porteras, una cifra insuficiente para afrontar una campaña con cuatro competiciones en el calendario y que evidencia el impacto de las limitaciones impuestas por el fair-play financiero que sufre cada verano el Barça.

La jugadora Jana Fernández está a punto de cerrar su traspaso al London City Lionesses, club recién ascendido a la Women’s Super League y propiedad de la empresaria francesa Michele Kang. La operación, pendiente de los últimos trámites burocráticos, dejaría a las azulgranas con un efectivo menos en una plantilla ya de por sí corta.

La marcha de Jana no es una salida cualquiera. La central, de 23 años, ingresó en la Barça Academy en 2014 y en noviembre de 2018 debutó con el primer equipo a los 16 años y 9 meses, siendo una de las futbolistas más jóvenes en hacerlo desde la profesionalización del fútbol femenino en el club. En 2020 firmó su primer contrato profesional y desde entonces ha acumulado un palmarés envidiable: seis Ligas F, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres Champions League (2021, 2023 y 2024). Su trayectoria no estuvo exenta de obstáculos. En 2022 sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior que la mantuvo más de un año fuera de los terrenos de juego.

La marcha de Jana Fernández sería la sexta baja confirmada este verano. Antes se habían ido Ingrid Engen (fin de contrato), Ellie Roebuck (Aston Villa), Fridolina Rolfö (sin equipo), Bruna Vilamala (Club América) y Martina Fernández (Everton). Hasta ahora, no ha llegado ninguna incorporación para cubrir estas ausencias, lo que denota los problemas para fichar e inscribir que sufre el cuadro culé.

Esta sangría de jugadoras responde, en gran parte, a la necesidad del club de ajustar sus cuentas. El equipo femenino, que en el pasado funcionaba con un presupuesto independiente, ha pasado a integrarse en el balance general de la entidad, compartiendo las restricciones económicas del fútbol masculino. Según El Periódico, el Barça Femenino necesita alrededor de un millón de euros para cerrar el ejercicio en positivo.

La situación económica obliga a no descartar movimientos aún más drásticos. Se ha especulado con que figuras como Aitana Bonmatí o Alexia Putellas podrían dejar el club si llega una oferta capaz de aportar en torno a dos millones de euros a las arcas azulgranas. Además, nueve jugadoras del actual plantel terminan contrato en 2026, incluidas pilares como Mapi León. La dificultad para ofrecer renovaciones con condiciones competitivas frente a otros grandes clubes europeos amenaza con debilitar la plantilla a medio plazo.

El desgaste no solo afecta al primer equipo. El filial ha perdido talentos como Judit Pujols u Ona Baradad, que han optado por equipos con más proyección y recursos. La cantera, debilitada, se nutre ahora de jugadoras del juvenil, lo que complica la transición hacia el alto nivel. Los problemas de Laporta con el fair-play del Barça está complicando las cosas al Femenino…