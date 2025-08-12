El dineral que cobrará el Barcelona por jugar en Miami: caché más elevado que la Supercopa de Arabia

El Barcelona recibirá una compensación que oscilará entre los cinco y los seis millones de euros por jugar en Miami una jornada de Liga de la temporada 2025/26. El club presidido por Joan Laporta disfrutará de un caché tanto o más grande que lo que cobra por jugar la Supercopa de España en Arabia Saudi, donde la pasada temporada se embolsaron los culés una cifra próxima a los seis millones por disputar dos encuentros.

El club culé recibirá una inyección económica bastante elevada por prestarse a jugar la decimoséptima jornada de la Liga en territorio estadounidense ante el Villarreal, pero la condena pública que está recibiendo el partido puede ser contraproducente para el Barcelona. A la espera de que UEFA y FIFA den su OK a la celebración del choque, AFE, FASFE y diversos organismos se han movilizado para parar el encuentro en seco al detectar una alteración de la competición.

El Barcelona, además del beneficio económico evidente, se evitará una de las salidas más complicadas de la competición como es ir al Estadio de la Cerámica. El Villarreal no deja de ser un equipo de Champions League y no es lo mismo competir allí que en el Hard Rock Stadium de Miami donde, a buen seguro, habrá mayoría culé.

Por otra parte, se plantea el problema de los abonados del Villarreal, quienes se perderán el derecho a disfrutar de un partido contra el Barcelona cuando ya han pagado su pase para toda la temporada sin conocer esta circunstancia. Diversas asociaciones ya están denunciando una vulneración en los derechos de los aficionados.

Según informó RAC1, el mínimo de cinco millones que cobrará el Barcelona por ir a jugar a Miami será una buena inyección económica para cuadrar el fair-play financiero en las magulladas cuentas azulgrana. Tras tener el OK de la Federación Española de Fútbol, veremos si FIFA o UEFA tienen algo que objetar después de las críticas de Tebas a sus torneos en los últimos años.