Laporta sobre las inscripciones: «Con la decisión de Ter Stegen podemos inscribir a Joan García»

Joan Laporta valoró la actualidad del Barcelona tras la victoria de su equipo ante el Como de Cesc en el Trofeo Joan Gamper. El presidente blaugrana se mostró optimista y contento con todas las polémicas: el caso Ter Stegen, la salida de Iñigo Martínez, las obras del Camp Nou y las inscripciones de los nuevos fichajes. También se mojó sobre el Balón de Oro: «Tiene que ganarlo un jugador del Barça».

«Ha sido una fiesta. Se ha jugado en el Johan y reunir Gamper, Johan, un equipo dirigido por Fàbregas, con Sergi Roberto y Valle… Nosotros con Hansi, que lo está haciendo de forma magistral dirigiendo este gran grupo de jugadores. Con espectáculo… Tenemos un buen equipo, vamos progresando, estamos en el principio, pero empezar la temporada haciendo honores a nuestro fundador siempre nos gusta. Hoy Gamper estaría orgulloso de ver a nuestro Barça», comenzó declarando Joan Laporta sobre el Joan Gamper.

Sobre el tema Ter Stegen: «Miramos adelante. Marc es nuestro capitán, creo que ha estado excelente. Lo que había ha quedado arreglado. Él ha dicho unas palabras creo que sinceras y creo que la afición necesitaba esto, ver al capitán liderando. Lleva 12 temporadas en el Barça, ha ganado una Champions, además de un excelente portero es una excelente persona y estoy especialmente contento de que sea el capitán».

Joan Laporta también se mostró optimista en TV3 con las inscripciones: «Estamos trabajando para que suceda. Con la decisión de Marc tenemos la opción de inscribir a Joan Garcia y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias, espero que sean buenas, para ver si podemos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser, tenemos margen».

«Lo dijo Deco. Teníamos cinco centrales, otros que podían jugar también allí, y se produjo esta circunstancia. Creo que a él le hubiese gustado estar una temporada más, pero tiene 34 años y este tren a veces solo pasa una vez. Creo que tomó una buena decisión, vino gratis aquí y ya hablamos con él que si le llegaba una oportunidad así se lo pondríamos fácil. Solo puedo decirle que Zorionak y Eskerrik Asko», confirmó el presidente azulgrana sobre la salida de Iñigo Martínez.

«Creo que el Balón de Oro tiene que ser para un jugador del Barça. Tenemos cuatro nominados. Lamine está a un nivel de genio y lo demuestra en cada partido. Tiene una cosa que solo hacen los que ganan el Balón de Oro, que es que lo da todo en los entrenamientos. Se juega como se entrena y él cada vez lo hace mejor. Espero que el Balón de Oro sea para el Barça, también nos han nominado como equipo, en masculino y femenino, tenemos muchas jugadoras nominadas, también Cata opta al Yashin, Hansi al Johan… Y ya he visto que Hristo se ha mojado por Lamine, me gusta que sea así», dijo sobre la gala del Balón de Oro.

También habló el presidente culé sobre el regreso al Camp Nou: «Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que las obras vayan al ritmo que tienen que ir. Vamos de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, ha visto que es una obra de ciudad y de país y vamos todos alineados para que se pueda dar la primera ocupación y podamos volver lo más pronto posible. Si habéis visto las obras, es un gozo verlo. Cada vez está mejor y espero que podamos volver a nuestra casa lo más pronto posible. Pedimos éxitos, que los barcelonistas sean felices, que se lo pasen bien en el Spotify Camp Nou y seguro que viviremos momentos inolvidables».