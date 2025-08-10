Flick se lanza a hablar español en el Gamper: «Trabajaremos duro y sin excusas»

Hansi Flick inauguró el Trofeo Joan Gamper con un discurso dirigido a la afición que dio de manera íntegra en español. El técnico del Barcelona se lanzó a hablar en castellano por primera vez en público, incluyendo alguna frase en catalán. Señaló que «trabajarán duro y sin excusas» y agradeció a la afición por el apoyo el pasado curso.

«Bona nit, culers», arrancó Hansi Flick ante el público que se dio cita en el Johan Cruyff para presenciar la presentación de la plantilla culé y el posterior Trofeo Joan Gamper contra el Como. Unas pequeñas palabras en catalán que dieron paso a un discurso entero en castellano.

Todos pensaban que Hansi Flick hablaría en inglés, tal y como hizo durante todo el curso pasado, en todas las ruedas de prensa y en todos los actos públicos. También en la gira asiática. Pero sorprendió a todos hablando en español y pronunciando muy bien.

«Muchas gracias por vuestro apoyo el mayo pasado. Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esa bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos. Otra vez, muchas gracias. Visca el Barça i Visca Catalunya», declaró Hansi Flick ante su afición.

🎤 «Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos» 🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/BCRzu6SBDc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

Ter Stegen también cogió el micrófono como capitán de la primera plantilla del Barcelona en un discurso que recibió la respuesta de la afición con una gran ovación: «Bona tarda a tothom. Muchas gracias por venir al Johan, obviamente compartimos todos la misma ilusión y queremos volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, queda muy poco. Respecto a mí, personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y es momento de mirar hacia adelante. Con mucha ilusión que arranque esta temporada, tenemos una temporada muy exigente por delante, quedan pocos días y trabajamos para tener muchos éxitos. Empezamos hoy contra el Como, con muchas caras conocidas y amigos con pasado en el Barça. La temporada pasada ganamos tres títulos y hay compañeros que hoy no están y queremos agradecerles de parte de toda la plantilla. Además, ahora tenemos caras nueva y una bastante conocida, con Tek. Les queremos dar la bienvenida de parte nuestra y queremos dar el apoyo mío con todo lo que podamos ayudar. Con estos fichajes seremos más fuertes y estoy seguro que encajan muy bien en este vestuario. Debemos mejorar en algunos aspectos, como siempre, y vamos a luchar para que con vuestra ayuda podamos conseguir todos los títulos posibles».

«Gracias a Hansi y su staff, disfrutamos mucho el año pasado. En este caso nos ha devuelto un fútbol muy exitoso. Gracias Hansi y a todo el staff. Ahora tenemos una plantilla con mucho carácter, buena energía dentro y fuera del vestuario y espero que tengamos muchos éxitos», culminó el portero alemán.