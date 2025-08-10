El Barcelona invita al ‘negreiro’ De Burgos Bengoetxea para arbitrar el Gamper

El FC Barcelona invitó al colegiado Ricardo De Burgos Bengoetxea para arbitrar el Trofeo Joan Gamper que se disputó en el Johan Cruyff contra el Como. Una elección bastante polémica, ya que este árbitro es de la época de Negreira y está relacionado de alguna u otra manera con el caso que más ha salpicado al fútbol español y a la entidad catalana.

De Burgos Bengoetxea fue el colegiado encargado de impartir justicia en el Trofeo Joan Gamper entre el Barcelona y el Como en el Johan Cruyff. Se comió una posible falta de Raphinha en el 4-0 del equipo culé antes del descanso, pero en general tuvo un partido bastante tranquilo.

Pero la polémica no estuvo en el partido. La tuvo la invitación del Barcelona a este árbitro ‘negreiro’. Un colegiado que en los últimos años siempre ha desesperado al Real Madrid con arbitrajes muy polémicos. Su última gran aparición fue en la final de la Copa del Rey de finales de abril en Sevilla con la victoria del Barcelona contra el Real Madrid en un partido que tuvo de todo.

Aunque más polémica dejó su rueda de prensa previa a aquella final junto a González Fuertes, responsable del VAR en la última final de Copa. Juntos cargaron contra el equipo blanco, que no se presentó a las ruedas de prensa previas al partido en forma de protesta. De Burgos, incluso, llegó a llorar ante los medios.

Una invitación al Gamper por parte del Barcelona que vuelve a desatar la polémica después de que en 2023 fuese invitado Gil Manzano, otro colegiado con un historial de errores contra el Real Madrid. Como también ocurre con De Burgos.

Dauden Ibañez, designador arbitral en 2023, fue contratado por el Barcelona para dirigir tres Trofeos Joan Gamper entre los años 1996 y 2001. Tuvo muchos errores a favor del equipo azulgrana durante esas temporadas. Ahora el invitado será De Burgos a una semana de empezar la Liga. El colegiado vasco podrá pitar al equipo culé esta temporada en cualquier partido y la lupa estará sobre él tras aceptar esta polémica invitación.