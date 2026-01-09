Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Martina hace una inesperada confesión a Jacobo
El joven, descolocado
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 8 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 750 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Martina ha confesado a Curro toda la verdad sobre lo sucedido, y es que se besó con otro hombre. El lacayo la anima a hablar con Jacobo, aunque no le pregunta de quién se trata puesto, que en realidad, ya lo sabe. Petra no ha dudado en ofrecer a Samuel el dinero de la venta de la joya para tratar de salvar el refugio.
Lejos de que todo quede ahí, Alonso no ha dudado en informar a sus hijos de que el Capitán de la Mata ha amenazado con meter a don Lisandro en sus asuntos. Así pues, Manuel le hace saber que no le tiene miedo y expresa que no van a dejar a Curro de lado, ni mucho menos. En cuanto a Carlo, opta por cancelar el plan de ir a pasear con María, de forma seca y sin ningún tipo de disimulo. La doncella está cada vez más destrozada, puesto que no es capaz de entender el cambio de actitud tan repentino que ha mostrado el joven. Curro pide perdón a Pía por haberla disparado y tienen una emotiva reconciliación, mientras que Toño se muestra optimista ante las cocineras, tras haber decidido creer que Nazario no pondrá trabas a su compromiso. Pero todo queda atrás cuando Enora le comunica que su tío no acepta su relación.
¿Qué sucede en el capítulo 751 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 9 de enero?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Martina confiesa a Jacobo que se ha besado con otro. Un hecho que enfurece como nunca a su prometido. Leocadia se da cuenta de que Cristóbal no se muestra tan afectuoso como de costumbre, y le resulta extraño.
El mayordomo se muestra cada vez más cercano a Teresa, algo que ha dejado sorprendida al ama de llaves. Curro avisa a Ángela de que el Capitán de la Mata ha traído un psiquiatra para que lo examine, puesto que quiere someterle a lo mismo que le hizo a Eugenia. María Fernández pregunta a Carlo cuál es la razón que le impidió quedar con ella, mientras que el nuevo lacayo opta por darle largas. Eso sí, pregunta a Pía si es cierto que la muchacha espera un hijo suyo.
Enora cree firmemente que ella y Toño van a lograr que su tío cambie de opinión respecto a su relación, mientras que Manuel también está seguro de que Nazario va a acabar aceptándole. Petra ayuda a Samuel en el refugio y conoce a Prudencio, mientras que Samuel, finalmente, se ve obligado a cerrar el refugio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
