La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 7 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 749 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuel advierte a Leocadia que sabe que ella está detrás de la compra de la empresa de don Luis por parte de Lisandro. Es más, tiene claro que mantendrá el contrato, aunque al mínimo. Todo ello mientras Lorenzo tiene un tenso enfrentamiento con el Marqués de Luján, a quien exige que Curro se marche de palacio a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, el lacayo visita a Ángela y hablan de las dificultades que han surgido a su regreso. Los dos sabían que esta situación no iba a ser fácil, pero está claro que no piensan rendirse, ni mucho menos. En cuanto a Jacobo, anuncia a Petra que ya ha vendido la joya a una señora del Patronato, mientras que Cristóbal descubre a Teresa llorando tras haber compartido un amable momento con sus compañeras. Curro, por su parte, se da cuenta de que Martina está forzando su amor por Jacobo, mientras que María, por su parte, ensaya con Pía cómo contarle a Carlo que está embarazada. Todo ello mientras el muchacho está escuchándola, sin que ella lo sepa.

¿Qué sucede en el capítulo 750 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 8 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Martina confiesa a Curro toda la verdad sobre lo ocurrido, y es que se besó con otro hombre. El lacayo la anima a hablar con Jacobo y no le pregunta de quién se trata, puesto que, en realidad, ya lo sabe.

Petra ofrece a Samuel el dinero de la venta de la joya para que pueda salvar el refugio, mientras que el Marqués de Luján informa a sus hijos de que el Capitán de la Mata le ha amenazado con meter a don Lisandro en sus asuntos. Manuel no le tiene miedo y hace saber que no está dispuesto a dejar a Curro de lado, y menos en estos momentos.

Carlo cancela el plan de pasear con María Fernández, y lo hace sin ningún tipo de disimulo. La doncella está destrozada al no entender el motivo del cambio de actitud del joven. Curro pide perdón a Pía por dispararle, mientras que Toño se muestra cada vez más optimista con las cocineras. Aun así, Enora le comunica que ha hablado con su tío y le ha hecho saber que no acepta su relación. Finalmente, Martina se sincera con Jacobo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.